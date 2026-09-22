Qué le pasa al Perrito Barrios en San Lorenzo: cuándo puede volver a jugar

San Lorenzo atraviesa un delicado presente en el fútbol argentino: al complicado momento económico de la institución, marcado por un pasivo que alcanza los 67 millones de dólares y varios conflictos por deudas con ex jugadores, se le suma un mal presente en el Torneo Clausura 2026. Después de la derrota por 2 a 0 ante Boca Juniors en condición de local el equipo quedó décimo en la Zona A con once unidades, fuera de los puestos de playoffs y lejos de la clasificación a copas en la tabla anual. Además, los dirigidos por Rubén Insúa deberán afrontar este último tramo del semestre sin Nahuel Barrios, una de sus figuras en ataque.

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El 'Perrito', surgido en las inferiores del club, sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un entrenamiento a fines de julio. Los estudios médicos realizados después de la práctica confirmaron la lesión y, en un primer momento, San Lorenzo informó que el futbolista y el cuerpo médico definirían si el tratamiento sería quirúrgico o conservador. Finalmente, Barrios fue operado el 10 de agosto para reparar la lesión ligamentaria.

Qué le pasó al Perrito Barrios: cuándo podría regresar a las canchas con San Lorenzo

Tras la intervención, el mediocampista comenzó con los trabajos de rehabilitación y kinesiología en las instalaciones de San Lorenzo. El proceso será progresivo y demandará varios meses, ya que se trata de una lesión que requiere recuperar tanto la movilidad como la fuerza y la estabilidad de la rodilla antes de que pueda volver a competir. A comienzos de septiembre, el club informó que Barrios ya había iniciado esta primera etapa de recuperación.

En cuanto a los plazos, el tiempo estimado de recuperación se ubica entre seis y ocho meses. De cumplirse ese período sin complicaciones, su regreso a las canchas podría producirse entre febrero y abril de 2027, aunque la fecha dependerá de la evolución de la rehabilitación y de la posterior autorización médica para volver a jugar.

Los números de Nahuel Barrios en San Lorenzo

209 partidos disputados.

10 goles.

16 asistencias.

Sin títulos.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así marchan los equipos del fútbol argentino

A falta de seis jornadas para el cierre de la etapa regular, la Zona A del campeonato está abierta y todos los clubes tienen posibilidades matemáticas de meterse en los octavos de final y competir por el título. Instituto de Córdoba marcha líder con 22 unidades, a dos de Vélez Sarsfield.

Detrás de la 'Gloria' y el 'Fortín', Defensa y Justicia (igualó con Central Córdoba en Santiago del Estero) se ubica tercero con 18 y, en la línea de 17 puntos, junto con el 'Xeneize' están Gimnasia de Mendoza e Independiente. En séptimo lugar está Newell's Old Boys con 16 y, cerrando los puestos de clasificación, el 'Granate' y Unión de Santa Fe están igualados en 13.

Con San Lorenzo décimo, seguido del 'Pincha', Deportivo Riestra (10), Platense (9), Talleres de Córdoba y el 'Ferroviario' (ambos con 8) cierran la tabla de posiciones del grupo. Ninguno de estos equipos, a pesar de su flojo presente, corre peligro con la clasificación anual y los promedios al menos para este año: Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto, ambos últimos en ambos escalafones, juegan en la Zona B.

Fuera de playoffs y lejos de la clasificación a copas: así marcha San Lorenzo en el Torneo Clausura 2026.

El fixture de San Lorenzo en el Torneo Clausura 2026