Qué le pasa al Perrito Barrios en San Lorenzo: cuándo puede volver a jugar

San Lorenzo atraviesa un delicado presente en el fútbol argentino: al complicado momento económico de la institución, marcado por un pasivo que alcanza los 67 millones de dólares y varios conflictos por deudas con ex jugadores, se le suma un mal presente en el Torneo Clausura 2026. Después de la derrota por 2 a 0 ante Boca Juniors en condición de local el equipo quedó décimo en la Zona A con once unidades, fuera de los puestos de playoffs y lejos de la clasificación a copas en la tabla anual. Además, los dirigidos por Rubén Insúa deberán afrontar este último tramo del semestre sin Nahuel Barrios, una de sus figuras en ataque.
El 'Perrito', surgido en las inferiores del club, sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un entrenamiento a fines de julio. Los estudios médicos realizados después de la práctica confirmaron la lesión y, en un primer momento, San Lorenzo informó que el futbolista y el cuerpo médico definirían si el tratamiento sería quirúrgico o conservador. Finalmente, Barrios fue operado el 10 de agosto para reparar la lesión ligamentaria.
Qué le pasó al Perrito Barrios: cuándo podría regresar a las canchas con San Lorenzo
Tras la intervención, el mediocampista comenzó con los trabajos de rehabilitación y kinesiología en las instalaciones de San Lorenzo. El proceso será progresivo y demandará varios meses, ya que se trata de una lesión que requiere recuperar tanto la movilidad como la fuerza y la estabilidad de la rodilla antes de que pueda volver a competir. A comienzos de septiembre, el club informó que Barrios ya había iniciado esta primera etapa de recuperación.
En cuanto a los plazos, el tiempo estimado de recuperación se ubica entre seis y ocho meses. De cumplirse ese período sin complicaciones, su regreso a las canchas podría producirse entre febrero y abril de 2027, aunque la fecha dependerá de la evolución de la rehabilitación y de la posterior autorización médica para volver a jugar.
Los números de Nahuel Barrios en San Lorenzo
- 209 partidos disputados.
- 10 goles.
- 16 asistencias.
- Sin títulos.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así marchan los equipos del fútbol argentino
A falta de seis jornadas para el cierre de la etapa regular, la Zona A del campeonato está abierta y todos los clubes tienen posibilidades matemáticas de meterse en los octavos de final y competir por el título. Instituto de Córdoba marcha líder con 22 unidades, a dos de Vélez Sarsfield.
Detrás de la 'Gloria' y el 'Fortín', Defensa y Justicia (igualó con Central Córdoba en Santiago del Estero) se ubica tercero con 18 y, en la línea de 17 puntos, junto con el 'Xeneize' están Gimnasia de Mendoza e Independiente. En séptimo lugar está Newell's Old Boys con 16 y, cerrando los puestos de clasificación, el 'Granate' y Unión de Santa Fe están igualados en 13.
Con San Lorenzo décimo, seguido del 'Pincha', Deportivo Riestra (10), Platense (9), Talleres de Córdoba y el 'Ferroviario' (ambos con 8) cierran la tabla de posiciones del grupo. Ninguno de estos equipos, a pesar de su flojo presente, corre peligro con la clasificación anual y los promedios al menos para este año: Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto, ambos últimos en ambos escalafones, juegan en la Zona B.
El fixture de San Lorenzo en el Torneo Clausura 2026
- Defensa y Justicia vs. San Lorenzo | Fecha 11 | sábado 3 de octubre, 14:45 horas | Estadio Norberto “Tito” Tomaghello.
- San Lorenzo vs. Deportivo Riestra | Fecha 12 | domingo 11 de octubre, horario a confirmar | Estadio Pedro Bidegain.
- Estudiantes vs. San Lorenzo | Fecha 13 | domingo 18 de octubre, horario a confirmar | Estadio Jorge Luis Hirschi.
- San Lorenzo vs. Newell's | Fecha 14 | domingo 25 de octubre, horario a confirmar | Estadio Pedro Bidegain.
- Vélez vs. San Lorenzo | Fecha 15 | domingo 1 de noviembre, horario a confirmar | Estadio José Amalfitani.
- San Lorenzo vs. Platense | Fecha 16 | domingo 8 de noviembre, horario a confirmar | Estadio Pedro Bidegain.