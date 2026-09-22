El periodista Flavio Azzaro analizó con dureza la expulsión sufrida por Manuel Insaurralde en el último San Lorenzo-Boca y que terminó con una contundente victoria del equipo de Rodolfo Arruabarrena. En su habitual espacio editorial en Azzaro Reacción, el conductor apuntó de lleno contra la actitud del futbolista al momento de disputar la pelota en una jugada determinante del cotejo.

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Azzaro cuestionó el accionar del jugador al remarcar que la sanción disciplinaria perjudicó directamente el desarrollo del partido para su conjunto. Según expresó el comunicador en su intervención, el exceso de vehemencia terminó transformándose en un error grave que condicionó la estructura táctica y dejó a sus compañeros con diez hombres en el campo de juego.

La crítica de Flavio Azzaro por la expulsión de Insaurralde

"Entraron 11 contra 11. San Lorenzo juega con 10 porque Insaurralde confundió dejar la vida, meter, hacer sentir el rigor, decir 'acá estoy', con ser un boludo", sentenció Flavio Azzaro al describir la acción que motivó la tarjeta roja.

En esa misma línea, el periodista detalló la seguidilla de faltas que observó en la repetición de la jugada, señalando que el futbolista cometió dos infracciones severas prácticamente en continuado contra dos rivales distintos. "Cometer una plancha primero con Paredes, quizás de amarilla, y otra plancha después contra Ascacibar en la misma escena, plancha, plancha, que claramente era para expulsión", explicó.

"Innecesariamente va con los dos pies"

Para profundizar su postura crítica sobre lo sucedido, el conductor insistió en que la vehemencia demostrada por el protagonista no tenía justificación dentro de la dinámica de la jugada. "Porque innecesariamente va con los dos pies así el futbolista de San Lorenzo", remarcó Azzaro al evaluar el desenlace de la maniobra defensiva.

De este modo, el comunicador ratificó que la determinación arbitral resultó inobjetable y que la infracción doble dejó al equipo en una posición desfavorable, producto de no haber medido la fuerza en una disputa que terminó costándole muy caro a su formación.