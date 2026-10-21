Por qué no hay alargue entre Boca y Vasco da gama

El resultado global de la serie expone que Boca se encuentra perdiendo por 1-0 frente a Vasco da Gama por lo hecho en la Bombonera. De cara al encuentro que se disputará en el Maracaná, se desprende una importante novedad, y es que la CONMEBOL le advirtió a los dos equipos que no se contará con la posibilidad de ir al alargue en caso de que haya un empate en los 90 minutos.

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Lo primero a mencionar es que el gol de visitante es una norma que se encuentra suspendida por el organismo sudamericano, que decidió que la ventaja deportiva quede plasmada por lo hecho en el campo de juego y quitarle cualquier tipo de plus a los goles convertidos. Es por ello que Boca deberá hacer más de dos goles para avanzar a la final de la Copa Sudamericana si es que lo desea.

Por otro lado, se debe considerar que, en caso de que haya un empate en el marcador global, la definición decantará de manera inmediata a disparos desde el punto penal. Esta es una instancia bastante conocida por el Xeneize, que dispone de un historial más que favorable y que es la manera en la cual ha conseguido avanzar de ronda en varios certámenes anteriores y hasta consagrarse.

Por qué Boca va de blanco

Una de las decisiones de la CONMEBOL que despertó cierta curiosidad y hasta molestia en los hinchas es que Boca saldrá al campo de juego con su camiseta blanca, que es la alternativa, mientras que Vasco da Gama, por ser el local, tendrá el privilegio de llevar su remera tradicional. Algo que es entendible, pero no tanto la explicación del cambio.

Desde el organismo argumentaron que, si el Xeneize pisaba el campo de juego con su camiseta de azul y oro, podría llegar a generar cierta confusión entre los árbitros presentes, los asistentes del VAR, los hinchas en las tribunas, como también ciertas dificultades para poder distinguir a los jugadores desde la transmisión televisiva. Es por ello que se optó por un cambio en donde hay una clara diferencia de modelos entre los dos equipos.

Cómo le fue a Boca en el Maracaná

El mítico estadio Maracaná será la sede elegida para disputar la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana entre Boca y Vasco da Gama. Es por ello que se hizo un repaso de las presentaciones del equipo argentino en dicho escenario y se desprende que estuvo presente en 14 ocasiones, pero tan solo se registran 3 victorias. Mientras que se llevó el empate en 3 jornadas y fue superado en 7 ocasiones. La última presentación fue en noviembre de 2023, en el marco de la final de la Copa Libertadores, cuando perdió 2-1 contra Fluminense.