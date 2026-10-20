Por qué la CONMEBOL no deja a Boca su camiseta titular ante Vasco da Gama

Si hay algo que la CONMEBOL hace es que ningún tipo de detalle quede librado al azar y es por ello que determinó que haya un importante cambio en lo que respecta a las camisetas de los equipos que usarán en una de las semifinales de la Copa Sudamericana. Esto es producto de que Boca Juniors fue notificado de que no podrá hacer uso de su vestimenta tradicional y tendrá que viajar con una equipación bastante alternativa para el encuentro.

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De acuerdo con lo informado por el organismo, el conjunto de La Ribera va a tener que salir al campo de juego del Estadio Maracaná vestido de blanco. Esto es producto de que Vasco da Gama hará uso de su primera equipación y los trascendidos señalan que podría generarse cierta confusión en el árbitro al haber dos colores oscuros en cancha.

Por lo tanto, se desprende un interesante historial de cómo le fue a Boca vistiendo la camiseta blanca que tiene disponible dentro de sus equipaciones vigentes. La prenda estuvo presente en cinco partidos: 0-0 frente a Platense, 3-0 ante Lanús, 1-0 contra Barcelona de Ecuador, 2-2 con Newell's y 4-0 ante Recoleta de Paraguay. Un saldo más que positivo si se tiene en cuenta que hubo una sola derrota en el historial. Lo particular es que fue en condición de visitante.

Lo que necesita Boca para pasar de ronda en la Copa Sudamericana

Lo primero a mencionar es que la serie se encuentra 1-0 a favor de Vasco da Gama, por lo tanto, Boca necesita imponerse en el marcador para al menos forzar una tanda de penales. Mientras que una victoria por una diferencia de dos goles le dará el pase tan ansiado a la final de la Copa Sudamericana.

Hay que recordar que la instancia de tiempo extra solo se encuentra reservada para la final del campeonato, por lo tanto, el conjunto que está en manos de Rodolfo Arruabarrena tendría que haber practicado penales en caso de que la serie se vea obligada a una definición desde los 12 pasos.

Preocupa el estado del Maracaná

Por otro lado, el campo de juego del Maracaná se encuentra en la mira de los equipos por no presentar una condición excelente de cara a un partido de gran importancia a nivel internacional. Esto es producto de que fue sometido entre el 8 y 22 de octubre a seis partidos. Es por ello que Flamengo y Fluminense se negaban de gran manera a que la semifinal entre Boca y Vasco da Gama se dispute fuera del terreno, porque señalaban que su calidad iba a deteriorarse un poco más.