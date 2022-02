Neymar dice que quiere jugar en la MLS

El delantero del Paris St Germain y de la selección brasileña de fútbol Neymar dijo que le gustaría jugar en la Major League Soccer durante al menos una temporada antes de que termine su carrera.

Neymar, que tiene contrato con el PSG hasta junio de 2025, aseguró que era más probable que jugara en Estados Unidos a que regresara a su propio país.

"Tengo mis dudas de si voy a volver a jugar en Brasil", dijo el jugador de 30 años en el podcast Fenômenos, del exatacante Ronaldo.

"Tengo muchas ganas de jugar en Estados Unidos, eso es lo que quiero. Quiero jugar allí al menos una temporada", afirmó Neymar.

"Primero porque el campeonato allí es corto, así que tienes tres o cuatro meses de vacaciones", bromeó Neymar cuando le preguntaron por qué quiere jugar en la MLS.

El exjugador del FC Barcelona dijo que no ha decidido cuándo se retirará del fútbol, pero agregó que jugará al menos hasta el final de su contrato con el PSG.

"Bromeo mucho con mis amigos, digo que con 32 ya está bueno, pero es más una broma", dijo.

"Sinceramente, voy a jugar hasta que me canse mentalmente. De cuerpo creo que todavía podré durar algunos años. Pero de la cabeza es lo más importante y tiene que estar siempre bien. Pero no sé, no sé una edad.... Tengo un contrato aquí en París hasta los 34 años, así que hasta entonces estaré jugando".

Con información de Reuters