La estatura de Neymar: cuánto mide el futbolista

Cuánto mide Neymar, según las estadísticas propias.

Neymar da Silva Santos Júnior, más conocido como Neymar Jr., es una de las figuras más emblemáticas del fútbol contemporáneo. Idolatrado por fanáticos de todo el mundo, el brasileño fue reconocido no solo por su habilidad para anotar goles, sino también por su capacidad para crear jugadas mágicas dignas del legendario “jogo bonito”. Sin embargo, pese a su inmenso talento y presencia dentro del campo, su estatura ha sido un dato que muchos fanáticos suelen consultar con sorpresa.

El delantero brasileño mide 1,75 metros, una altura que no destaca en un deporte donde abundan los jugadores corpulentos, pero que no ha sido impedimento alguno para que se consolide como una de las máximas estrellas del fútbol global. Su juego se caracteriza por los túneles, los tacos y las fantasías con la pelota, en una danza que combina potencia, agilidad y picardía. A sus 31 años, Neymar ha demostrado que la magia no entiende de centímetros, sino de talento.

Breve biografía de Neymar: su pasado familiar y dónde nació

Nacido el 5 de febrero de 1992 en Mogi das Cruzes, São Paulo, Brasil, Neymar siguió los pasos de su padre -exfutbolista- y desde joven se vinculó con el Santos Futebol Clube. Con ese equipo se convirtió en ídolo, marcando 71 goles en 138 partidos y conquistando títulos como la Copa Libertadores 2011, algo que el club no lograba desde hacía 48 años.

En 2013, Neymar cruzó el Atlántico para vestir la camiseta del FC Barcelona. Allí consolidó su carrera en Europa formando parte del famoso tridente junto a Lionel Messi y Luis Suárez. Con el conjunto catalán jugó 186 partidos, marcó 105 goles y levantó títulos de prestigio, como la UEFA Champions League, dos Ligas españolas y tres Copas del Rey.

En el verano de 2017, fue transferido al PSG en un traspaso récord de 222 millones de euros, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia hasta el momento. En el club francés sumó 118 goles en 173 partidos y una larga lista de títulos locales.

Neymar, el astro brasileño más destacado de los últimos años.

Con la Selección de Brasil, Neymar también escribió historia. Debutó con solo 18 años y participó en tres Copas del Mundo. En total, ha disputado 146 partidos con la camiseta verdeamarela y ha marcado 94 goles, siendo el máximo goleador histórico de su país. Además, logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y la Copa Confederaciones 2013.

A lo largo de su carrera, Neymar enfrentó duras lesiones que lo alejaron de las canchas, pero siempre volvió con fuerza. Ganador de premios individuales como el Balón de Oro de la Confederaciones 2013 y el Premio Puskas en 2011, el brasileño es una figura indiscutida en el fútbol moderno. Su estatura de 1,75 m puede ser modesta, pero su legado es gigante.