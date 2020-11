Sergio Goycochea compartió muchos momentos con Diego Armando Maradona y por eso, luego de atravesar una fuerte cobertura tras su fallecimiento, no pudo aguantar los sentimientos a flor de piel. La situación se dio en la TV Pública y junto a su compañera de conducción, se largó a llorar desconsoladamente mientras observaba el traslado del cuerpo del exjugador.

Con la voz entrecortada y muy emocionado ante lo ocurrido durante las últimas horas, el ex arquero de la Selección Argentina expresó: "Es la vida así, son las imágenes que te pasan y hablábamos en el camarín que no queríamos caer en estos momentos porque parece cosa barata pero... Perdón, a veces me cuesta". Y destrozado, agregó: "Es un pedazo de vida, ¿me entendés? Es un pedazo de vida que se te va y que festejaste...".

Sobre esto y tras ver las distintas imágenes durante la noche y la madrugada del miércoles y jueves, donde se decidió llevar el cuerpo de Diego a la Casa Rosada pensando en el velorio del día de hoy, sumó totalmente desconsolado: "Por eso no podía entender anoche cuando lo veía en el cajón. Era mentira, ¿entendés? Con toda la energía que él tenía, que uno vivió... Yo no puedo, perdón, perdón".

La conductora Noe Antonelli, también llorando, aclaró que si bien entendía que quisiera "cuidar las formas", entendía la reacción. "Es difícil esto para Goyco, obvio. Él está pasando todo esto de una manera muy especial. Despedir a un amigo es difícil. También para mí, acompañarte, porque sé que te cuesta mucho esto. Pero me parece que está bien permitírselo si es lo que uno siente porque es así y porque uno tiene que procesar el dolor de la manera que puede", aconsejó de gran manera. Ante esto, él sentenció secándose las lágrimas: "Sí, totalmente".

Recordemos que el ex arquero de la Albiceleste compartió equipo con Maradona en los Mundiales de Italia 1990 y de Estados Unidos 1994. Además estuvieron ocho años juntos defendiendo la camiseta del seleccionado nacional, siendo dos de los jugadores más queridos por parte de la gente. “No lo puedo creer, fue todo tan rápido, tan shockeante que duele en el alma porque, más allá del afecto, era un tipo joven, un tipo que tenía mucha vida por delante y uno es como que siente que se le va un pedacito de su vida por todas las cosas que me tocaron vivir con Diego”, sentenció en el día de ayer.

Mirá el momento: