La muerte de Diego Maradona volvió a disparar múltiples aristas. A casi tres meses de su fallecimiento, esta vez, se conoció un nuevo video en el que se lo puede ver luego de recibir el alta de la operación del hematoma subdural al que fue sometido. "Estoy abollado, pero todo bien", dice en las imágenes el mejor jugador de la historia y le manda un saludo a Leopoldo Luque, su médico.

En las imágenes se puede ver a Diego Maradona junto a quien fuese su pareja Verónica Ojeda y su cocinera Romina Milagros Rodríguez, más conocida como Monona, quien se hizo conocida en las últimas horas por contar cómo fueron los momentos finales de "El Diez". En las imágenes se ve como Maradona habla desde la casa del barrio San Andrés de Tigre.

El video salió a la luz luego de que se conozcan diferentes audios de Leopoldo Luque con Agustina Cosachov, la psiquiatra de Diego Maradona, tras el fallecimiento del exfutbolista. La Justicia investiga si hubo mala praxis en el tratamiento y, además, si la internación domiciliaria fue correspondiente a lo que necesitaba Diego. En los últimos avances de la causa, desde la fiscalía confirmaron que hay tres hipótesis que avalan el posible homicidio culposo de Luque y de Cosachov, que justamente, en las últimas semanas fueron mas apuntados por la Justicia.

Por otro lado, el sobrino de Maradona, Jonny Espósito, y una de las personas más cercanas a "El Diez" en sus últimos años, aseguró en el canal KZO que su tío "ya no quería vivir y no se dejaba ayudar". El protagonista fue el último que vio a Diego con vida, en la noche del 24 de noviembre: "Tengo el recuerdo cuando lo despido y él se va a dormir. Ese día estuvo bien, pasa que él ya no quería vivir, no se dejaba ayudar".