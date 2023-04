Mundial Sub - 20

Selección Sub 20: los "europibes" y las variantes de Mascherano

El técnico de la Selección Argentina tiene mucho más que los jugadores que juegan en Europa. A Garnacho y Soulé, además, se le pueden sumar grandes futbolistas del fútbol local.

La Copa Mundial Sub 20 se jugará en Argentina luego de que la FIFA le quitara la sede a Indonesia por cuestiones políticas y finalmente confirme la realización del mismo en territorio argentino. De esta manera, el seleccionado juvenil se clasifica directamente por país anfitrión luego de que no haya podido hacerlo en el Sudamericano de la categoría. El mismo se disputó en el mes de enero en Colombia y solo pudo ganar un encuentro frente a Perú, el resto fueron tres derrotas y así quedó eliminado en la fase de grupos.

Respecto a la incertidumbre que había sobre su director técnico, seguirá al frente Javier Mascherano, más allá de haber dado un paso al costado luego del torneo. Tanto Claudio Tapia, el presidente de la AFA, como Lionel Scaloni y Lionel Messi hablaron con él y lo convencieron de continuar al mando. La novedad será quien lo acompañará en la conducción: Leandro Stilitano. El ex técnico de Independiente hasta hace unas semanas, ha sido oficializado como ayudante.

En los últimos días Mascherano dio a conocer la prelista de 37 jugadores con algunas sorpresas y los llamados “europibes”: Nicolás Paz (Real Madrid), Alejandro Garnacho (Manchester United), Luka Romero (Lazio), Matías Soulé (Juventus), Valentín Carboni (Inter), Máximo Perrone (Manchester City), Facundo Buonanotte (Brighton), Román Vega (Barcelona B) y Mateo Tanlongo (Sporting Lisboa). Varios que han estado en el Sudamericano y hoy ya no forman parte, y otros más que se suman, como por ejemplo: Valentín Barco, el lateral izquierdo de Boca Juniors que con la llegada de Almirón comenzó a ser tenido en cuenta y lo ha hecho de gran manera, no estuvo presente en el sudamericano pero todo apunta que sí estará en el mundial. En tanto, los ocho que ya no conforman la lista: Julián Fernández, Axel Encinas, Santiago Castro, Nicolás Vallejo, Maximiliano González, Nahuel Genéz, Francisco Gómez y Francisco Marco.

Otro convocado es Tomás Avilés, zaguero central que milita en Racing Club y con un puñado de partidos en la máxima categoría, eligió la albiceleste ya que el sudamericano pasado lo disputó para Chile al tener la ciudadanía por su abuela. Cruzando la cordillera milita Renzo Malanca, jugador de Huachipato, también defensa central, con paso en divisiones juveniles de la selección y que suma su segunda temporada en la máxima categoría de Chile.

Metiéndonos un poco en lo que se vio en los últimos partidos e imaginando lo que se verá en el Mundial, Mascherano en los cuatro partidos que disputó en el sudamericano plantó un 4-3-3 bien definido. Un centrodelantero fijo con dos extremos rápidos por los costados y un mediocampo de buen pie con Perrone, Infantino y Paz. Ahora le podemos sumar a otro lateral con mucha llegada como lo es Barco, y del lado derecho Agustin Giay quien ya lo ha demostrado tanto en el seleccionado como en la primera de San Lorenzo. Así sin dudas tratará de que ambos lleguen al área rival y no descartaría que juegue con cinco jugadores en defensa para convertirlos en laterales-volantes.

En el arco encontramos caras conocidas, el joven de Tigre Federico Gomes Gerth, quien ha sido el único sparring en el Mundial de Qatar y atajó los dos primeros partidos de la competencia juvenil, recordado por un error en partido contra Paraguay que le valió la titularidad. En su lugar ingresó Franco Herrera, ex Newell 's que luego traspasó a Barracas Central. Ambos arqueros están sin sumar minutos en Primera División en el reciente torneo.

Lo más atrayente estará de mitad de cancha para adelante y viene directamente de Europa. Un mediocampo colmado de estrellas: Bounanotte, Paz y Perrone. Sumado a su capitán Gino Infantino que es una pieza fundamental. Seguramente será una prueba difícil la que tendrá Mascherano al definir sus mediocampistas, hay muchos que son titulares y figuras en nuestro fútbol argentino, como es el ejemplo de Benjamín Dominguez, Miramón y Redondo, y otros tantos que están dando sus primeros pasos en las mejores ligas del mundo.

Ya ubicándonos en el frente de ataque lo más importante será encontrar el nueve de área. Alejo Véliz y Maestro Puch fueron las alternativas que se tuvieron en cuenta en el sudamericano pero ninguno pudo convertir un gol. Sin dudas que está faltando un goleador, como lo hubo en 2005 y 2007 donde Argentina levantó el título mundial y también se llevó la bota de oro, Lionel Messi y Sergio “Kun” Agüero respectivamente.

Se suman Garnacho, el extremo por izquierda con mucho talento, Soulé, delantero de Juventus que aportaría mucho en el ataque y Luka Romero, un extremo rápido y escurridizo.

Tanto Garnacho como Nico Paz se cree que no serán cedidos por Manchester United y Real Madrid respectivamente, ya que la FIFA determina que no tienen obligación de prestarlos. De esta manera, Argentina perdería dos piezas importantes de cara al mundial. Lo cierto es que cada vez queda menos para el debut y la albiceleste ya conoce quienes serán sus rivales, integrará el Grupo A con Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda. El primer partido será contra Uzbekistán el 20 de mayo en el Madre de Ciudades.

Argentina será local y deberá aprovechar la oportunidad que se le presenta de disputar dicho mundial a pesar de no haber tenido una buena presentación en el torneo clasificatorio. Llegará con poco tiempo de trabajo y poco rodaje juntos, ya que las ligas aún estarán en competencia y se estima que liberen a los jugadores cerca de la fecha de inicio, pero no hay dudas que talento hay y de sobra, varios serán el futuro de la selección mayor y ojalá lo puedan plasmar en la cita más importante mundialmente