Escándalo en Nigeria a horas de enfrentar a la Selección Argentina: "Fantasma"

El escándalo que involucra a Nigeria a horas de visitar a la Selección Argentina por los octavos de final del Mundial Sub 20. Denuncian nada menos que al capitán Daniel Bameyi.

Nigeria se vio envuelta en un escándalo absoluto pocas horas de enfrentar a la Selección Argentina, por los octavos de final del Mundial Sub 20. Los africanos superaron el Grupo D como terceros con seis puntos, por detrás de Brasil e Italia (por diferencia de gol) y por encima de República Dominicana. Más allá de los resultados positivos, hubo una situación extrafutbolística que sacudió a la delegación.

El protagonista es nada menos que el capitán Daniel Bameyi, quien forma parte de la lista oficial de 21 jugadores de "Las Águilas" pero nadie sabe dónde juega. De hecho, fue inscrito para disputar la máxima cita juvenil en un club que no existe según los registros oficiales de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado), la organizadora del torneo.

Escándalo en el Mundial Sub 20 con Bameyi, capitán de Nigeria

El defensor figura en la planilla como futbolista de Yum Yum FC., un equipo que no existe de acuerdo con la prensa deportiva nigeriana. Como ello no implica una violación al reglamento de la FIFA, el combinado africano no corre riesgo de ser descalificado o de perder los puntos. Sin embargo, no deja de ser una cuestión por lo menos sospechosa.

Señalado como "un club fantasma" y "una cuestión de Estado" en aquel territorio, El Periódico de España investigó y rastreó de dónde podía llegar a ser el equipo, aunque no encontró respuestas al respecto. "Efectivamente, Yum Yum FC. no existe", postearon. A su vez, desde el portal europeo resaltaron que "es probable que se haya creado o inventado para obtener algún beneficio con su traspaso. Esto explicaría por qué hubo tanto interés en convocarlo, incluso con la Selección mayor”.

Nigeria, el rival de Argentina en los octavos del Mundial Sub 20 de 2023.

En el informe, un periodista nigeriano aportó más detalles y señaló que la ficticia institución "tiene una página de Instagram, aunque nunca han hecho publicaciones". También aseveró que "el perfil cambió de nombre de usuario unas 15 veces desde 2019 y dos de ellas fueron en los últimos 90 días. Es difícil ser menos convincente...”.

Si se lo busca en Google se encuentra que "Yum Yum" es una marca de fideos saborizados instantáneos y de caramelos masticables. Si se le suman las letras "FC" se llega a descubrir a un equipo de fútbol amateur representativo a una tienda de California, Estados Unidos. En el sitio TransferMarket, especializado en los mercados de pases, figura el perfil de Bameyi como único futbolista del supuesto Yum Yum FC. y su valor de transferencia ronda los 250 mil euros.

Además, una persona que no quiso revelar su identidad afirmó que no se pueden brindar muchos detalles al respecto, pero "hay un interés marcado y una presión sobre él para que juegue". Al mismo tiempo, insistieron con que "tiene que jugar, cueste lo que cueste, porque es el único modo de que esta estafa funcione". Y la fuente anónima remató que "la idea es desligarse de todo esto lo más rápido posible una vez que termine el Mundial para Nigeria".