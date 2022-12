Una exfigura de Países Bajos atacó a Messi: "Pararlo"

Uno de los jugadores que cruzó a Argentina en el Mundial 2006 tiró un fuerte golpe a Lionel Messi.

Un ídolo de la selección neerlandesa no esperó ni un día para empezar a "picar" el partido entre la Selección Argentina y Países Bajos. El encuentro sumará un nuevo encuentro al gran historial entre ambos, pero -lejos de haber una gran rivalidad- siempre ha sido muy tranquilo. No obstante, ahora una exfigura del equipo lanzó un insólito ataque a Lionel Messi.

Uno de los jugadores que cruzó a Argentina en el Mundial 2006 tiró un fuerte golpe a Lionel Messi y, prácticamente, de la nada atacó a la figura de la Selección Nacional. Se trata del ex futbolista Rafael Van deer Vaart. En una entrevista, lanzó: "¿Este Messi? Yo jugó con un Messi mucho mejor. Chillaba rogando por mi madre. Por entonces él era tan bueno que no podía pararlo".

Sin embargo, alejado de todos los comentarios actuales y de esos dichos, Van Der Vaart indicó que los defensores de Países Bajos "no deben preocuparse tanto" porque "ahora mismo si pueden pararlo".

Selección Argentina vs. Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022: hora, TV en vivo y streaming

La Scaloneta chocará con el conjunto de Louis Van Gaal el viernes 6 de diciembre desde las 12 horas de Argentina. El cotejo será transmitido en vivo en la televisión por los canales TV Pública (abierto), TyC Sports y DeporTV (cable). Además, el streaming online corre por la cuenta de sus propias plataformas TyC Sports Play y Cont.ar, además de otras aplicaciones como DirecTV GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

De esta manera, el combinado nacional intentará meterse en la semifinal por segunda vez en los últimos ocho Mundiales, ya que apenas lo consiguió en la competencia de Brasil 2014 de la mano de Alejandro Sabella. A la espera de la resolución de los otros emparejamientos de octavos, entre los que aparecen otros granes favoritos también.