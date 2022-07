Neymar en problemas: irá a juicio un mes antes del Mundial por un supuesto fraude

Neymar se verá obligado a enfrentar a la justicia un mes antes del Mundial de Qatar 2022 a raíz de un supuesto fraude en su llegada al Barcelona.

Neymar irá a juicio tan sólo un mes antes del Mundial de Qatar 2022. La Justicia juzgará al astro brasileño en la Audiencia Provincial de Barcelona entre el 17 y el 31 de octubre, a raíz de algunas irregularidades en su pase del Santos al Barcelona llevado a cabo en 2013, No es el único apuntado en este caso, ya que tanto los padres del jugador del PSG, como así también Sandro Rosell y Josep María Bartomeu -expresidentes del "Blaugrana"- también se enfrentarán a una posible condena.

Esta situación judicial se desarrollará a pocas semanas del comienzo de la Copa del Mundo. El inicio del torneo será el 21 de noviembre y la "Verdeamarela" debutará el 24 ante Serbia en el primer partido del Grupo G. Sin embargo, desde la fiscalía pidieron dos años de prisión para el futbolista, lo cual complicaría la situación. Además, se lo multaría con diez millones de euros.

Este caso tuvo su inicio a raíz de una demanda del grupo de inversión brasileño DIS, que poseía parte de los derechos del jugador. El arribo del futbolista al "Blaugrana" fue por 57,1 millones de euros que se dividieron en gran parte para la familia de "Ney" y el resto para el Santos -a DIS le correspondían 6,8 millones-. Sin embargo, desde la empresa brasileña alegaron que el traspaso fue por mucho más dinero y de esto participaron los directivos del Barcelona y la familia del atacante.

No será la primera vez que el 10 del PSG afronte un problema por fraude. Este caso lleva como nombre "Neymar 2", ya que en 2016 el club catalán llegó a un acuerdo con la justicia y pagó una multa de 5,5 millones de euros para evitar la instancia judicial. En aquel momento, Bartomeu aseguró que se trató de un "Error de planificación fiscal en el fichaje de Neymar". Cabe destacar, que dos años antes de sellar su vínculo, Neymar firmó un acuerdo -en 2011- con el que se comprometió a fichar con el Barcelona una vez que finalice su contrato con el Santos y la fiscalía española entendió que vulneraron las reglas del libre mercado.

Neymar aseguró que quiere quedarse en el PSG

Si la situación judicial que atraviesa "Ney" parece poco, también tiene problemas en el Paris Saint Germain. La llegada de un nuevo técnico y el descontento de los hinchas con su rendimiento en el elenco parisino vaticinaban una posible salida de la institución. Sin embargo, el propio futbolista dejó en claro que no está en sus planes dejar el club, en el que comparte equipo con su compañero Lionel Messi.

Luego de la victoria del PSG en un duelo amistoso ante el Urawa Red Diamonds, correspondiente a la gira que hacen en Japón de cara a la próxima temporada, Neymar aseguró: "Quiero quedarme en este club. Hasta ahora, el club no me ha dicho nada. Aún me quedan varios años de contrato. París no me ha dicho nada en este sentido. La verdad es que no tengo nada que demostrar. La gente me conoce y sabe cómo soy y cómo juego".