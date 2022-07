"Quiero quedarme en el París Saint Germain", afirmó Neymar

El delantero brasileño Neymar afirmó hoy que se quiere quedar en el París Saint Germain de Francia junto con su amigo Lionel Messi, en medio de los rumores que indicaban una posible salida del exfutbolista de Santos.

"Quiero quedarme en este club. Hasta ahora, el club no me ha dicho nada. Aún me quedan varios años de contrato. París no me ha dicho nada en este sentido", dijo Neymar en diálogo con los medios presentes tras la victoria amistosa sobre con el Urawa Red Diamons (3-0) en la gira por Japón.

"La verdad es que no tengo nada que demostrar. La gente me conoce y sabe cómo soy y cómo juego", argumentó una de las figuras del fútbol mundial.

Además, Neymar, campeón de todo con Barcelona y Santos, comentó que la "gente habla demasiado" en una respuesta clara a la versión vertida por el diario francés Le Parisien, que informó sobre un posible trueque con Manchester City a cambio de dos jugadores.

Y el periódico también hizo foco en el "problema" que es pagarle un salario de 30 millones de euros netos al año cuando el futbolista brasileño "tiene 30 años".

Con información de Télam