Lionel Scaloni, contundente sobre los posibles rivales en Qatar 2022: "Todos analizados"

En la previa del sorteo del Mundial Qatar 2022, Lionel Scaloni habló de los posibles rivales de la Selección Argentina en una entrevista.

En la previa de lo que será el sorteo del Mundial de Qatar 2022, Lionel Scaloni habló sobre los posibles rivales que tendrá la Selección Argentina en la competencia. El DT del elenco nacional opinó sin filtro acerca del análisis que hizo con sus compañeros de cuerpo técnico de cara al torneo. El creador de la "Scaloneta" se mostró con plena confianza pensando en lo que se vendrá para la "Albiceleste".

En una diálogo con TyC Sports, el hombre oriundo de Pujato, provincia de Santa Fe, contó que miró a todas las selecciones en los meses previos al sorteo. Por otro lado, se refirió a sus dirigidos y lo importante que fue para ellos ganar la Copa América 2021 en Brasil. El entrenador no dudó a la hora de afirmar que sus futbolistas van a dar la cara contra cualquier rival y afrontar todos los partidos de la misma manera.

"¿Por qué tendría que estar nervioso? Va a salir lo que tenga que salir, nosotros no podemos hacer mucho. Después del sorteo, hacer las cuentas y ver qué rivales nos tocaron. Antes lo tomaba de otra manera, ahora estoy un poco más tranquilo y dependerá de lo que dice el que saque la mano. Sabemos cómo juegan cada uno, los tenemos a todos analizados y vistos, pero elegir no. Eso nunca sale bien, pensar si me gustaría uno u otro", sostuvo Scaloni.

Por último, se refirió al desempeño de sus futbolistas después de triunfar en el torneo disputado en Brasil en 2021: "No empezamos jugando bien, tuvimos falencias en los segundos tiempos y el equipo no podía seguir jugando así. A partir de ganar la Copa se sacó todo eso que tenía arriba y empezó a jugar mucho más libre. Todo lo que les pedíamos lo hacían durante 60, 70, 80 minutos o todo el partido. Ahora está más maduro y consolidado", concluyó.

Look definido: así irá Lionel Scaloni al sorteo del Mundial de Qatar 2022

Lionel Scaloni ya eligió la ropa que vestirá durante el sorteo del Mundial de Qatar 2022 para representar a la Selección Argentina. Junto a Walter Samuel y Roberto Ayala, el DT campeón de la Copa América de Brasil en 2021 posó en algunas fotos con la indumentaria que utilizará este viernes 1 de abril en Doha. Enterate el outfit de quienes integran el cuerpo técnico del elenco nacional que buscará la Copa del Mundo a partir del 18 de noviembre en el país asiático.

La ropa hecha a medida que vestirá Scaloni, al igual que los acompañantes de su equipo serán unos trajes de la marca estadounidense Key Biscayne, solicitados por el propio cuerpo técnico. Por lo que el DT estará más que de gala para el evento en el que conocerá los rivales de la Selección en Qatar 2022. El sorteo dará inicio a las 13:00, hora argentina y el mundo estará pendiente de lo que sucederá en Doha en ese momento.