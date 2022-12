Letra de la canción argentina del Mundial de Qatar 2022: "Muchachos nos volvimos a ilusionar"

La hinchada argentina en el Mundial de Qatar 2022 entona en todo momento el hit que recuerda a Diego Armando Maradona y a los soldados caídos en Malvinas y la canción hace furor. La letra del tema que resuena en la Copa del Mundo.

Los hinchas argentinos presentes en el Mundial de Qatar 2022 entonan en todo momento el gran hit que no dejar de sonar en la Copa del Mundo. El tema que recuerda a Diego Armando Maradona, a sus padres y a los soldados caídos en la Guerra de Malvinas es furor y se escucha no sólo durante los partidos. Mientras la "Albiceleste" juega ante Australia en el Estadio Ahmad bin Ali, los fanáticos no dejan de alentar con la emotiva letra.

Es que el combinado nacional que dirige Lionel Scaloni gana desde los 35 minutos de la primera mitad con un golazo de Lionel Messi, que recibió una asistencia de Nicolás Otamendi luego de un pase de Alexis Mac Allister. Con una victoria en octavos de final, la "Scaloneta" se medirá ante Países Bajos, que horas antes dejó en el camino a Estados Unidos ganándole por 3 a 1. Por supuesto, en caso de que este cruce se dé, la canción no dejará de retumbar en las paredes de las canchas en donde juegue el equipo argentino.

La letra de la canción de los hinchas argentinos en el Mundial de Qatar 2022

En Argentina nací,

tierra de Diego y Lionel,

de los pibes de Malvinas,

que jamás olvidaré.

No te lo puedo explicar,

porque no vas a entender,

las finales que perdimos,

cuántos años las lloré.

Pero eso se terminó,

porque en el Maracaná,

la final con los brazucas,

les volvió a ganar papá.

Muchachos, ahora nos volvimo' a ilusionar,

quiero ganar la tercera,

quiero ser campeón mundial,

y el Diego, en el cielo lo podemos ver,

con Don Diego y con la Tota,

alentándolo a Lionel.