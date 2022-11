Figura del Mundial abandonó y no jugará más en Qatar: sorpresa en la FIFA

Un importante jugador del Mundial de Qatar 2022 tomó la tajante decisión de abandonar la competencia luego de pelearse con el entrenador de su selección. Los detalles del escándalo que sorprende a la FIFA y a los fanáticos del fútbol.

El Mundial de Qatar 2022 no deja de sorprender al mundo del fútbol y a la FIFA. En las últimas horas, una figura de la Copa del Mundo tomó la drástica decisión de abandonar la competencia tras haber protagonizado una fuerte pelea con el entrenador de su selección.

Se trata de André Onana, arquero y figura de la Selección de Camerún. De acuerdo a lo que trascendió, el hombre que es figura en el arco del Inter de Milán (Italia) tuvo una dura discusión con el entrenador del equipo africano, Rigobert Song. Como consecuencia, el DT lo dejó fuera del encuentro de este lunes ante Serbia, por la fecha 2 del Grupo G del certamen internacional, que terminó en empate por 3-3.

El motivo detrás de la discusión entre André Onana con el DT de la Selección de Camerún

Diversas agencias internacionales y cercanas a la Federación Camerunesa de Fútbol aseguraron que el origen de la discusión tuvo lugar después de que el DT Rigobert Song le pidiera a André Onana que cambiara su estilo de juego: le ordenó que arriesgara menos en las salidas y que no jugara tanto con la pelota en los pies.

Samuel Eto'o -presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol con pasado como delantero en Barcelona- respaldó a Song con la decisión. Sin embargo, esta exigencia molestó a Onana, que no sólo se negó a modificar su estilo sino que tampoco se tomó bien el pedido. Frente a dicho escenario, el arquero de 26 años decidió dejar la concentración de Camerún.

André Onana dejó la concentración de la Selección de Camerún tras discutir con el DT Rigobert Song

Arquero del Mundial de Qatar 2022 pidió el cambio luego de cantar el himno: qué pasó

Bono, el arquero de la Selección de Marruecos, se vio obligado a salir del campo de juego minutos antes de que comience el partido contra Bélgica por la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Luego de que suenen los himnos de cada país en la previa del duelo, el portero no pudo iniciar el encuentro junto a sus compañeros y se perdió este cruce trascendental. La situación sorprendió a más de uno.

El hombre que fue figura en el debut contra Croacia, fundamental en su equipo, no pudo atajar tal como lo hizo días atrás y su compañero, Munir, ocupó su lugar en el verde césped. Por suerte para su Seleccionado, esta acción no contó como un cambio ya que se dio previo al cotejo. Minutos después, trascendió que fue lo que sintió el futbolista que se desempeña en el Sevilla de España, pero no lo confirmaron de manera oficial.

Al parecer, lo que marginó al arquero del partido fue un problema estomacal y esto llevó a que tenga que salir rápidamente del verde césped. Una imagen por demás particular fue que la formación tuvo que posar dos veces para la clásica foto, ya que luego de la misma el propio Bono se acercó a su técnico y este último pidió el cambio. Tras el ingreso de su compañero, el equipo nuevamente se acomodó para las cámaras.

El encuentro que Marruecos le ganó 2 a 0 a Bélgica corresponde al Grupo F de la Copa del Mundo, que también comparten con el último subcampeón, Croacia, y con Canadá. Los belgas ganaron por la mínima en el debut ante los canadienses y, por su parte, el conjunto marroquí empató ante el elenco croata y sueñan con meterse en los octavos de final del Mundial. Claro que, será clave que su arquero titular no falte en el próximo compromiso de la fase de grupos.