El like de Garnacho sobre la lista de la Selección Argentina que generó polémica

Alejandro Garnacho, que viene de romperla en el último partido del Manchester United, dio un inesperado like a una publicación sobre los posibles convocados por Lionel Scaloni para el Mundial de Qatar 2022 y generó revuelo.

Alejandro Garnacho le dio like a una publicación referida a la posible lista de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 y generó mucho revuelo. Es que las lesiones en los futbolistas que forman parte de la nómina habitual están al acecho a menos de 10 días del inicio del torneo y el joven sueña con calzarse la "Albiceleste". Sin embargo, minutos después de su accionar, el atacante del Manchester United dio marcha atrás.

Todo dependerá de lo que decida Lionel Scaloni, quien presentaría el plantel el próximo lunes 14 de noviembre, a solo 6 días del comienzo y 8 del debut ante Arabia Saudita. Pero, los usuarios en las redes están ansiosos y uno de ellos lo demostró cuando nombró a los jugadores que, para él, no tienen que jugar la Copa del Mundo y sí incluyó a Garnacho. Claro que, esto dio lugar a que el crack reaccione ante este pedido y, por supuesto, se ilusione con esa chance.

"Afuera los dos Correa, 26. ¿Dybala? Jaja 25. Lo Celso roto, 24. Adentro Garnacho, 25. Sobra un lugar. De nada", escribió un internauta en Twitter en respuesta a un posteo del periodista Gastón Edul con respecto a la posible lista del estratega campeón de América y de la Finalissima. Es que a poco tiempo del Mundial crece la incertidumbre sobre los lugares que todavía no están definidos y los hinchas están cada vez más expectantes.

Con respecto a este tweet, el joven del United no dudó, le dio like y, por supuesto, esto se viralizó rápidamente. Sin embargo, el propio jugador tomó la decisión de sacar su "me gusta" de la publicación a los pocos minutos por lo que generó. Cabe destacar, que el delantero fue parte de la lista de la "Scaloneta" en una ocasión y no pierde las esperanzas de jugar la Copa del Mundo.

El inesperado posteo de Dybala a la espera de la lista de Scaloni

Paulo Dybala es uno de los tantos jugadores que figura entre los posibles candidatos a estar presente con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. A horas de que el entrenador Lionel Scaloni entregue la lista de 26 futbolistas, el cordobés publicó en redes sociales una tierna imágen junto a Oriana Sabatini, su novia.

El jugador de la Roma está en la parte final de la rehabilitación de su lesión en el recto femoral de la pierna izquierda. Mientras en Italia se especula con que el DT José Mourinho lo incluirá en el encuentro del próximo domingo ante el Torino por Serie A, el exjugador de la Juventus se mostró distendido al lado de su pareja.