Cristiano Ronaldo vive un drama antes del Mundial: "Guardo las cenizas de mi hijo"

Antes del Mundial de Qatar 2022, Cristiano Ronaldo expuso el drama por su hijo fallecido este año. El calvario del crack de la Selección de Portugal y de Manchester United.

Cristiano Ronaldo expuso el drama por el que transita después de la muerte de su hijo post nacimiento el 18 de abril de 2022. A poco de comenzar su quinto y último Mundial con la Selección de Portugal en Qatar, el delantero de 37 años se refirió a una de las noticias más tristes de su vida que lo marcó como persona y como jugador también.

Durante la entrevista con el periodista inglés Piers Morgan en el canal británico Talk TV, que se emitirá completa el miércoles 16 de noviembre desde las 16 horas de Argentina, el crack de Manchester United (Inglaterra) se soltó y habló de todo. El adelanto más impactante de la charla se dio en las redes sociales y tiene que ver con el fallecimiento de su hijo recién nacido.

El calvario de Cristiano Ronaldo a poco del Mundial de Qatar 2022 por su hijo fallecido: "Hablo con él"

En la charla con Morgan, "CR7" reconoció acerca de aquel instante tan traumático: "Probablemente fue el momento más difícil que he tenido en mi vida desde que murió mi padre". Al mismo tiempo, agregó que "cuando tienes un hijo esperas que todo sea normal, pero tienes ese problema... Es difícil. Guardo las cenizas de mi hijo, hablo todos los días con él".

Acerca de cómo lo vivieron tanto él como su esposa Georgina Rodríguez, el portugués recordó: "Es un momento difícil porque no entendíamos por qué nos pasaba esto. La verdad, era complicado entender lo que estaba pasando en ese momento". "El fútbol no para, teníamos muchas competiciones. Pero eso... Fue el momento más difícil que hemos sufrido, especialmente ´Gio´ (su pareja). Fue duro", explicó.

El adelanto de la entrevista de Piers Morgan con Cristiano.

Con respecto a la sensación que pasó por su cabeza en aquel entonces, Cristiano reflexionó: "A veces trato de explicarles a mi familia y amigos más cercanos que nunca me sentí feliz y triste al mismo tiempo. Es difícil de explicar". Incluso, remarcó que ante semejantes sucesos "no sabes si vas a llorar o a sonreír porque es algo ante lo que no sabes cómo reaccionar, no sabes qué hacer".

Acerca de la reacción de su esposa y de sus otros hijos (Cristiano Jr., Alana, Bella, Mateo y Eva), Ronaldo repasó que "´Gio´ llegó a casa y los niños comenzaron a decir: ´¿Dónde está el otro bebé, dónde está el otro bebé?´". "Hablo con ellos todo el tiempo y están a mi lado. Me ayuda a ser mejor persona, mejor padre. Estoy orgulloso de eso... Por el mensaje que me envían, especialmente mi hijo", rememoró finalmente.

Cómo murió el hijo de Cristiano Ronaldo

Con un dolor impactante el 18 de abril de 2022, el atacante posteó en un mensaje que también lleva la firma de su pareja Georgina Rodríguez: "Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Sólo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad".

Además, tanto "El Bicho" como "Gio" destacaron el trabajo de los profesionales que lucharon por salvar la vida de su hijo: "Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo". "Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos", concluyeron.