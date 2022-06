Anulo mufa: el DT de una potencia europea pone a Argentina como favorita

El entrenador cambió de opinión respecto a días atrás y puso a Argentina como candidato para el Mundial de qatar 2022.

Se ve que las opiniones cambian de un momento para otro en Luis Enrique. Diez días después de haber dicho que la victoria del equipo de Lionel Scaloni ante Italia no era para "volverse locos", el entrenador del selecionado español cambió de de manera radical su pensamiento y colocó a Argentina como claro candidato a ganar el Mundial de Qatar 2022. También senaló a Brasil como el otro favorito a la cita mundialista.

Luis Enrique Martínez García no es precisamente uno de los personajes que suelen declarar con el caset en conferencias de prensa, más bien sus frases tienden a ser polémicas y no tiene pelos en la lengua, y volvió a dejarlo claro en la previa del encuentro ante República Checa por la UEFA Nations League. "Voy a aprovechar: Argentina, la veo por encima del resto", manifestó el entrenador cuando le consultaron a qué seleccionado veía como máximo aspirante a levantar la Copa del Mundo. Pero no se quedó ahí, ya que luego añadió: "Y Brasil, también. Más que nada porque sino vendrá algún medio brasileño dirá que he visto mejor a Argentina que Brasil. Da igual lo que digas porque se va a tergiverzar...Argentina y Brasil. Muy, pero muy encima del resto".

La frase del exentrenador del Barcelona puede tomarse para dar cierre a la controversia que habían generado sus palabras días atrás o, también, para quitarle presión a "La Furia" de cara a lo que viene. En aquella oportunidad, el español había intentado disminuir el significado de la contundente victoria de los argentinos ante los italianos en la "Finalissima" de Londres: “No vamos a descubrir a Argentina o a Brasil. Son selecciones que tienen la calidad individual. En el caso de Argentina con Leo Messi y en el caso de Brasil con Neymar, Vinícius y compañía. Van a ser referentes en el Mundial sin ninguna duda. No nos volvamos locos porque le haya ganado 2-0 a Italia. Ahora, Italia está en un periódo de cambio y debilidad que puede durar y que es difícil salir de ello".

Ese pensamiento de Luis Enrique está alineado al de la estrella francesa Kyllian Mbappé. El delantero del PSG había dicho, días antes de que el seleccionado argentina venza a los italianos, que "en Sudamérica, el fútbol no está tan avanzado como en Europa", que la "ventaja" que tienen las selecicones de Europa es que siempre juegan "partidos de mucho nivel", y que "Argentina y Brasil, no tienen eso". Luego de las dos actuaciones de altísimo nivel demostradas por el conjunto de Scaloni ante Italia y Estonia, parece que la cabeza del combinado español valora de otra forma a Argentina.

Luis Enrique, sobre lo que se le viene a su equipo

La "Roja" recibirá el domingo 12 de junio a República Checa, por la cuarta fecha del Grupo A2 de la Liga de Naciones de la UEFA. Los españoles se ubican segundos, con 5 puntos,a dos del líder, Portugal. "En el enfrentamiento anterior, nos cerraron muy bien los espacios. Tenemos que mejorar el aspecto defensivo y ser más efectivos, es evidente que nuestro objetivo es generar situaciones de gol", señaló el DT de 52 años.

A su vez, el oriundo de Gijón hizo un análisis de su equipo: "Somos una selección que presiona alto, adelantamos mucho la línea. Contra la República Checa no estuvimos acertados, pero considero que logramos mejorarlo porque tenemos una gran selección".