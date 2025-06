Peligroso: un relator de Boca vs Benfica habló de Guerra contra el Islam y Milei lo avaló

Mientras una gran parte del fútbol se encandila con los flashes del Mundial de Clubes, el conflicto entre Israel e Irán en Medio Oriente no da tregua y los comunicadores deportivos juegan su papel. Hernán Feler, relator oficial de Dsports en la competencia de Estados Unidos, sentó su postura del enfrentamiento. El comentarista, lejos de dar datos certeros, habló de "una guerra contra el Islam", en plena transmisión del partido entre Boca Juniors y Benfica. El presidente Javier Milei lo avaló en redes sociales.

“Lamentablemente, el mundo no nos da respiro. Hay tantos frentes abiertos, tanto odio desmedido e injustificado que, de verdad, no parece real, pero lo es. Algunos, muchos, nos quieren eliminar, quieren que desaparezcamos de la faz de la tierra, pero acá estamos, firmes, de pie y luchando", comenzó diciendo el periodista que también pertenece y apoya abiertamente la política del el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Luego, Feler agregó remarcó el derecho a defenderse de Israel sobre la amenaza de Irán: "También por vos, que seguís en silencio y mirando para otro lado, y también incluso por vos, que negas la existencia de Israeal, único país democrático en Medio Oriente, donde conviven judíos, árabes, musulmanes y cristianos, ¿y sabes qué? Todos tienen los mismos derechos”.

En este mismo sentido aseguró: "Israel salvó al mundo de un ataque nuclear de Irak en 1981, también lo hizo con Siria en 2007, y ahora lo está haciendo con Irán. Mientras el ejército de Israel ataca zonas militares y nucleares, del otro lado apuntan lanzan misiles y matan a la población civil. Me gustaría saber si tenés idea lo que defendé, lo que atacás, lo que callás. ¿O solo es por antisemitismo?”. Más allá de los dichos de Feler, Israel nunca mostró elementos algunos con respecto a la posibilidad de que estos ataque podrían haberse desarrollados tanto en 1981 como en 2007. No obstante, lo que si está comprobado es que en ambas ocasiones violó el derecho internacional al atacar de manera "preventiva" una acción que no estaba comprobada.

Sin embargo, después realizar un resumen del conflicto que lleva décadas, Feler mezcló en la disputa al Islam, religión de un gran porcentaje iraníes pero que también profezan millones de habitantes en el mundo. "Mientras el foco está en esta guerra contra el Islam, no podemos olvidarnos de las 53 personas que desde hace 619 días todavía siguen secuestradas. Los abrazamos a todos a la distancia, estamos lejos pero más unidos que nunca. Seguimos condenando enérgicamente la organización terrorista Hamas, devuelvan a todos los secuestrados. Los estamos esperando”, concluyó en la transmisión del encuentro de Boca ante Benfica. Vale decir que el Islam, por otro lado, tiene múltiples ramas y múltiples países tienen su religión que nada tienen que ver con los países en disputa.

Continúa el conflicto entre Israel e Irán

La escalada en el conflicto armado entre Israel e Irán sigue su curso. La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dio parte de 13 muertos, entre ellos tres niños, así como de "9 heridos graves, 30 heridos moderados y 341 heridos leves", tras otra noche marcada por las sirenas de alerta en todo el país debido a los disparos de misiles iraníes.

Además, el ministro de Exteriores, Gideon Saar, aseguró que continuarán con sus ataques en Irán ya que todavía "quedan objetivos importantes que cumplir". Por su parte, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchi, afirmó que, si Israel detiene los ataques contra el territorio iraní, Teherán frenará los bombardeos. El Gobierno iraní informó de 128 muertos y más de 900 heridos hasta el momento.

En las últimas horas se registraron varias explosiones en Tel Aviv y Jerusalem. La situación ocurrió durante la noche y según se pudo ver el sistema de seguridad conocido como "Cúpula de hierro" interceptó algunos misiles que llegaron desde Irán, pero no logró contenerlos todos.

Irán, por su parte, confirmó que al menos 224 personas murieron y 1.257 han resultado heridas como consecuencia de los bombardeos de Israel iniciados el pasado viernes, según el balance publicado por un portavoz del Ministerio de Sanidad de Irán, Hosein Kermanpur.