Gabón: la selección de las eliminatorias africanas que goleó, perdió a su figura y se acerca al Mundial

Gabón: la selección de África que goleó, perdió a su figura y se acerca al Mundial

Gabón ganó un verdadero partidazo en las eliminatorias africanas y quedó a un paso de clasificar al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 de la FIFA. Con un triunfo por 4 a 3 ante Gambia en la penúltima jornada llegará con más tranquilidad a la última jornada, pero no todo será color de rosa para afrontar dicho compromiso. Su gran figura, que este viernes 10 de octubre se lució otra vez en el verde césped, no estará a disposición por una suspensión.

Se trata de Pierre-Emerick Aubameyang, el hombre del Olympique de Marsella de Francia quien en esta ocasión marcó los 4 goles de su equipo pero recibió una tarjeta roja que le impedirá ser parte del cruce ante Burundi dentro de pocos días. De esta manera, su ausencia será una baja más que sensible para el entrenador teniendo en cuenta la contundencia que mostró y lo importante que fue para el equipo en los 9 primeros partidos. Sin embargo, la clasificación está en riesgo ya que necesita ganar si o si y esperar otro resultado.

Gabón ganó y quedó a un paso de la clasificación al Mundial

Lo cierto es que ahora tendrán que vencer a su par de Burundi, pero también esperar que Costa de Marfil -que tiene un punto más y se medirá con Kenia- no triunfe en su partido. En caso de que esto suceda, Gabón se meterá en la Copa del Mundo por primera vez en la historia. Claro que, los keniatas tuvieron un flojo rendimiento y no será fácil que le ganen a los marfileños. La última fecha tendrá lugar este martes 14 de octubre desde las 16 (hora argentina).

Hasta el momento, quienes ocupan los segundos puestos que irían al Repechaje de las eliminatorias africanas -los 4 mejores segundos de los grupos- son Gabón, Madagascar, Burkina Faso y Camerún; mientras que los grupos que quedan por definirse son liderados por Senegal (B), Benín (C), Cabo Verde (D), Costa de Marfil (F) y Ghana (I), además de los ya clasificados Egipto, Túnez, Marruecos y Argelia. La última fecha de la primera fase de eliminatorias se desarrollará entre el domingo 12 y el martes 14 de octubre.

Todos los clasificados al Mundial 2026

Estados Unidos (Concacaf). Canadá (Concacaf). México (Concacaf). Japón (AFC). Nueva Zelanda (OFC). Irán (AFC). Argentina (Conmebol). Uzbekistán (AFC). Corea del Sur (AFC). Jordania (AFC). Australia (AFC). Brasil (Conmebol). Ecuador (Conmebol). Uruguay (Conmebol). Colombia (Conmebol). Paraguay (Conmebol). Marruecos (CAF). Túnez (CAF). Egipto (CAF). Argelia (CAF).

Cuándo se juega el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá comenzará el 11 de junio. La fecha marca el inicio de la vigésima tercera edición de la Copa del Mundo de la FIFA. El torneo se extenderá durante 38 días consecutivos hasta su final el 19 de julio. La final se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con capacidad para más de 82 mil espectadores. Serán 48 equipos que conformarán 12 grupos de 4 de los que clasificarán los dos mejores primeros de cada uno sumados a los ocho mejores terceros para jugar desde 16avos de final en adelante.