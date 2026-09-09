"Mucha jerarquía": Navarro Montoya pidió un arquero para remplazar a Montero

El "Mono" eligió un arquero para que sea el dueño del arco de Boca pero todavía resta para verlo en acción.

Defender los tres palos de un arco de un equipo grande es una presión enorme para cualquier arquero y mucho más si recibe comentarios que ponen en duda su continuidad. Navarro Montoya se refirió al presente de Boca en la previa de un partido de gran importancia y señaló quién debe ser el encargado de ponerse los guantes cuando se encuentra disponible y a disposición del cuerpo técnico.

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“Para mí, Agustín Marchesín es un arquero de mucha jerarquía, tuvo la mala suerte de la lesión”, señaló en charla con Planeta Boca. Hay que recordar que el arco recibió una actualización debido a que el exarquero de Lanús se encuentra lesionado y, de momento, no puede sumar minutos de manera regular.

“Montero está empezando a escribir su historia. Lean tiene muchísimas condiciones. Él necesita continuidad, veremos. Montero tendrá que aprovechar su oportunidad. En Boca es difícil dejar pasar las oportunidades”, agregó. Lo que permite entender que no se encuentra confiado con las actuaciones que el exjugador de Vélez viene desplegando desde que se sumó en el último mercado de pases.

Algo que los hinchas señalan que debe adaptarse de gran manera a lo que es defender el arco de Boca, y mucho más después de la derrota frente a Deportivo Riestra por 3-0, en donde fue protagonista de todos los goles. Las malas decisiones provocaron que el equipo se encuentre con una derrota que no estaba en los planes de nadie y mucho menos era pensada en la previa.

Por qué no suma minutos Marchesín

Hace cuatro meses, el arquero Agustín Marchesín sufrió una lesión que le terminó generando un dolor de cabeza enorme y que lo puede llegar a complicar de gran manera para el resto de su carrera. Esto es producto de que sufrió una rotura de ligamentos cruzados en una de sus rodillas. Se trata de una de las peores dolencias que un jugador profesional puede atravesar porque implica un enorme proceso de recuperación.

Por lo general, la rotura de ligamentos demanda una serie de pasos para que un jugador se encuentre disponible al 100 %. El primero de todos es pasar por el quirófano para reparar la zona; luego inicia un proceso de recuperación que demanda entre seis y ocho meses, dependiendo del caso. Por último, se tiene que sumar una pequeña cantidad de semanas de puesta a punto desde lo físico.

Cada uno de los pasos para Agustín Marchesín debe realizarse sin alteración alguna, debido a que cualquier paso en falso puede provocar que la lesión no se cure del todo o que la zona quede nuevamente expuesta a futuras dolencias. Es por ello que la decisión de Boca de ir a buscar otro arquero que pueda ser titular fue más que acertada, porque el tiempo de recuperación es similar al de una temporada entera.