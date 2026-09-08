En una emisión de FÚTBOL 12 por la pantalla de ESPN, conducido por Mariano Closs, se vivió un momento desopilante durante la previa del cruce entre Boca y San Pablo. El cronista conocido como El Talibán intentó realizar un análisis táctico desde el móvil exterior, pero las complicaciones para sostener sus elementos de trabajo y su intento de hablar en portugués derivaron en un blooper al aire.

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La cobertura buscaba reflejar el clima en la concentración del conjunto brasileño y las novedades de cara al encuentro. Sin embargo, las dificultades del periodista para coordinar los materiales frente a la cámara se llevaron el protagonismo de la transmisión.

Las dificultades tácticas de El Talibán al aire

Desde el móvil, el cronista comenzó su reporte utilizando giros en portugués para interactuar con el conductor del programa. "Noche en la concentración. Noche que... picante, Marianinho. Eh, torcedores... Torcedores de San Pablo con la... con la policía. La policía fue picante, picantinho, picantinho", relató el periodista al describir la situación previa.

Cuando intentó profundizar en el esquema táctico del equipo rival, surgieron los problemas técnicos con las herramientas que tenía en la vía pública. "Noche picantinho. Se me... Se me cae la pizarra. Hubo banderazo", advirtió mientras procuraba acomodar la estructura. Desde el estudio, Closs y el panel siguieron la secuencia con sorpresa e ironías: "Es peor que en Manosanta", comentaron ante el desorden de los elementos.

Entre dudas sobre si el planteo pertenecía a Marcão o al director técnico Dorival, el cronista padeció la inestabilidad del soporte. "Este es Dorival", afirmó antes de que la pizarra estuviera a punto de caerse. La situación provocó la reacción inmediata en el piso de ESPN: "Y sí, era obvio. Bueno, esto pagaba dos pesos, claro, correcto", acotó Closs.

El percance en el móvil aumentó cuando el cronista intentó maniobrar al mismo tiempo una pelota de fútbol y la pizarra. "El equipo, Marianinho... A ver, un segundo. Están aconteciendo cosas", intentó justificar el movilero. Desde el estudio le remarcaron la desatención con humor: "¡La pelota! Cuidado la pelota. Dejá la pelota. Dos cosas tenés que hacer. Tener la pelota y poner la pizarra, Mariano".

Una vez resuelto el inconveniente con los objetos, el cronista continuó con la cobertura en las inmediaciones y dialogó con personas que se encontraban en el lugar. En ese marco, entrevistó a dos jóvenes para conocer su expectativa sobre el partido.

Una de las simpatizantes, identificada como Francesca Portugal, señaló que viajaron desde la provincia de San Juan para presenciar el evento deportivo. Al ser consultada sobre si era su debut en la tribuna, la joven detalló: "Ya la conocemos pero ahora vamos a vivenciar un partido por primera vez".