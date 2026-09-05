Mostaza Merlo vuelve a River: qué función va a cumplir tras su regreso al club

Reinaldo "Mostaza" Merlo volvió a River Plate después de más de 20 años sin trabajar en el club. El exjugador que quedó en la historia por vestir más veces la camiseta del "Millonario" será parte de un proyecto que tiene que ver con las inferiores de la institución. Desde la dirigencia comandada por Stéfano Di Carlo confiaron en el exentrenador del elenco de Núñez para trabajar allí y el propio Merlo dio declaraciones con detalles acerca de su función.

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Qué función va a cumplir Mostaza Merlo en su regreso a River

En cuanto a su nuevo rol, que ya empezó a ejercer este mismo sábado 5 de septiembre en River Camp, "Mostaza" se encargará de estar atento a todo lo que suceda con las divisiones inferiores. Desde estar en los partidos de local como también de visitante cada vez que pueda, el DT que rompió una racha histórica en Racing buscará nuevos cracks que puedan llegar al primer equipo. La dirigencia confió en él para esta cuestión y lo contó en diálogo con Radio La Red.

"Hablé con el presidente, con el gerente y con gente del fútbol amateur. Voy a mirar todas las divisiones, de novena a cuarta cuando jueguen de local o de visitante. Veré entrenamientos y después haré un análisis de todo lo que veo siempre pensando en la docencia en las formativas y por sobre todas las cosas buscar los mejores valores que puedan jugar en la Primera de River", fueron las declaraciones de Merlo acerca de su función en el "Millonario".

Los números de Mostaza Merlo como jugador de River

Partidos jugados : 566.

: 566. Goles : 11.

: 11. Títulos: Torneo Metropolitano 1975, 1977, 1979 y 1980; Torneo Nacional 1975, 1979 y 1981

Las estadísticas de Mostaza Merlo como DT de River

Partidos dirigidos : 45.

: 45. Triunfos : 22.

: 22. Empates : 13.

: 13. Derrotas : 10.

: 10. Títulos: Campeonato 1989/1990.

Reinaldo "Mostaza" Merlo cumplirá una nueva función en River

La confianza de Mostaza Merlo a Ponzio en River

"Creo que Ponzio va a hacer muy bien las cosas. Le tengo mucha fe. Es un chico que conoce mucho el vestuario, los jugadores, ya estuvo ahí, conoce el club, ganó todo. He hablado muchas veces con él y sabe mucho de fútbol. Pienso que le va a ir muy bien y que va a andar bien el equipo", esbozó Merlo en relación a la nueva tarea del ex volante en el "Millonario" en diálogo con Cancha Embarrada en El Destape Radio.

Por otro lado, cuando Franco Formoso -conductor del programa- le consultó si se queda como DT a fin de año por buenos resultados puede convertirse en el "nuevo Scaloni", Merlo respondió: "¿Por qué no? Cuando arrancó Scaloni nadie pensaba que iba a lograr todo lo que logró. Ponzio también lo puede lograr, tiene todas las condiciones". Por último, el histórico exfutbolista de River que jugo toda su carrera en el club aseveró que "no pone candidatos", pero le tiene "mucha fe"