El mediocampista Juan Fernando Quintero se refirió a su presente futbolístico y dejó contundentes definiciones sobre su paso por River Plate, el trato de los directores técnicos y los cuestionamientos que enfrentó tras alejarse de la institución de Núñez. En una entrevista concedida Win Sport, el volante colombiano repasó el impacto emocional y profesional de sus últimas decisiones y su polémica salida del club de Núñez.

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Quintero reconoció que el proceso de desvinculación no resultó sencillo por la historia compartida con el club millonario. "Para serles sincero, me ha costado porque después de lo que me pasó y después de todo lo que he vivido con River, ha sido muy difícil para mí", aseguró el futbolista al referirse a la necesidad de poner en perspectiva la gratitud institucional frente a su camino profesional.

En ese marco, el talentoso enganche remarcó que las repercusiones públicas no cambiaron su postura: "El dejar al lado un cariño y un respeto y una gratitud por todo lo que me ha dado el club y por todo lo que hemos vivido. Y se generó mucho revuelo porque yo simplemente traté de ser sincero y a mí el tiempo realmente me da la razón". A su vez, aclaró que no se siente "el dueño de la verdad", pero defendió su experiencia directa frente a los distintos criterios de trabajo.

"Un entrenador o te frustra o te potencia"

Uno de los pasajes más reflexivos de la entrevista estuvo centrado en el rol decisivo que ocupan los cuerpos técnicos en el rendimiento individual y en la conformación de los planteles. Quintero fue categórico al momento de explicar cómo pondera el interés de un entrenador por sobre las negociaciones dirigenciales, enviando un mensaje directo a su experiencia reciente, donde contextualizó sus diferencias con Eduardo Coudet.

"Son diferentes formas de las que muchos entrenadores ven el fútbol y el futbolista, y ven si puede aportar o no y eso se respeta. Nunca le falté al respeto, simplemente dije las palabras que yo sentía y lo que yo viví en experiencia propia", sostuvo el jugador. En contraste con situaciones pasadas, destacó su actualidad: "Hoy estoy con un entrenador que me da la confianza, que me conoce, y siempre he dicho que un entrenador o te frustra o te potencia".

Las críticas recibidas y el equilibrio ante los elogios

El volante también abordó las reacciones negativas que surgieron en el entorno riverplatense tras su salida. Con tranquilidad, analizó la volatilidad del ambiente futbolístico y explicó por qué prefiere distanciarse de los extremos emotivos que rodean a los hinchas y a los referentes del club.

"Después de lo que pasó en River se habló mucha cosa, incluso hasta las mismas personas del club, los que dicen ser hinchas del club, los que vivieron las cosas más importantes del club, me salieron a matar", describió Juanfer, quien además valoró su bienestar personal al destacar su estadía en Medellín.

Por último, concluyó sobre la importancia de mantener la templanza frente a las opiniones externas: "Ni te dejes llevar de la crítica... Por eso le decía que los elogios no me gustan porque soy muy equilibrado en ese aspecto porque el fútbol da muchas vueltas. Todo el mundo saca lo que tiene dentro de su corazón y sus emociones, que quizás pueden estar equivocados o pueden estar acertados".