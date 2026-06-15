Ministro de Deportes de Arabia Saudita promete un Mundial accesible y seguro en 2034

FOTO DE ARCHIVO: El príncipe Abdulaziz bin Turki AlFaisal, ministro de Deportes de Arabia Saudita

​El ministro de Deportes de Arabia Saudita afirmó que el reino trabajará con la FIFA para garantizar la asequibilidad de las entradas y la seguridad de los aficionados ‌para el Mundial 2034, en medio ‌de la inestabilidad regional y las lecciones aprendidas en el torneo que acaba de comenzar en Norteamérica.

Los precios de las entradas para los partidos, especialmente en el mercado de reventa, han sido motivo de controversia entre los aficionados y los legisladores estadounidenses, quienes han pedido a la FIFA que reduzca el precio de las entradas, que han experimentado un aumento astronómico desde el torneo de Qatar 2022.

El príncipe Abdulaziz bin Turki AlFaisal afirmó que, si bien la ​FIFA es propietaria de ⁠las entradas y fija los precios, Arabia Saudita cooperará con para mejorar la accesibilidad y, ‌además, conceder visados a más países.

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"Esto es algo en lo que vamos ⁠a trabajar con la FIFA, nadie quiere ver ⁠un torneo como la Copa del Mundo donde la gente tenga dificultades para asistir", dijo AlFaisal a Reuters.

"Tenemos más de 60 países cuyos ciudadanos pueden obtener visados electrónicos a la llegada y ⁠esperamos que pronto haya más, esto comenzó con un evento deportivo en el ​reino en 2018, cuando fuimos sede de la Fórmula E, antes ‌de eso, no teníamos ningún tipo de ‌visado turístico", señaló.

"Hemos organizado más de 150 eventos internacionales, todos los aficionados que han ⁠asistido los han disfrutado y han encontrado fácil acceso. Por eso, sin duda, es una de las cosas en las que nos centramos para garantizar la accesibilidad para todos", agregó.

TENSIONES REGIONALES

Arabia Saudita se prepara para albergar la Copa Asiática de Fútbol de 2027, una prueba clave ​para las sedes ‌de cara al Mundial. Sin embargo, la guerra EEUU-Irán y las tensiones regionales más amplias amenazan con complicar los planes para recibir al mundo.

Sin embargo, el ministro hizo hincapié en que la seguridad sigue siendo primordial para el reino, mientras que los eventos deportivos no se han detenido en medio del conflicto, destacando ⁠la asistencia a los partidos de la Liga Profesional Saudí.

"Como han podido comprobar, incluso durante esta situación que estamos viviendo en la región, no nos hemos detenido, seguimos trabajando en un entorno seguro", señaló.

AlFaisal afirmó que están trabajando con sus agencias de seguridad para garantizar la seguridad de los aficionados que lleguen a Arabia Saudita.

"Esperemos que todo se normalice y que el entorno siga mejorando para todos en el futuro. Pero si se presenta la situación, sin duda trabajaremos para asegurarnos de ‌cumplir con lo que se nos exige", agregó.

El Mundial de 2034 marcará la primera vez que una sola nación sea sede del formato ampliado de 48 equipos, y AlFaisal dijo que eso presentará desafíos únicos.

"Se dan muchas condiciones: logística, instalaciones, conectividad, sentar las bases para el futuro del fútbol en el reino", añadió AlFaisal.

El desarrollo de la infraestructura ya está en marcha, y AlFaisal ‌afirmó que el Estadio Aramco está "casi al 80%" de su construcción y que está previsto que albergue partidos de la Copa Asiática en enero.

El estadio Rey Fahd, construido en la década de 1980, también ‌está siendo remodelado.

"Para nosotros ⁠es un estadio emblemático, similar a Wembley o al Camp Nou (...) Por eso conservamos su aspecto y ambiente, porque estamos muy orgullosos de él. ​Pero ¿cómo se puede adaptar eso al estándar de la FIFA? Se construyó en los años 80, así que muchas cosas han cambiado desde entonces y eso es lo que queremos preservar", externó.

Con información de Reuters