Milito lo tenía casi cerrado: el refuerzos que se le escapó a Racing

El arranque del Torneo Clausura expone que Racing acumula una victoria y un empate, mientras que los demás encuentros terminaron en derrota. Esto comienza a generar cierta preocupación entre los hinchas. Es por ello que Diego Milito aceleró las negociaciones e intentó quedarse con la ficha de Mateo Carabajal, quien se encuentra en Independiente del Valle de Ecuador. Sin embargo, la respuesta que llegó a la Argentina no fue del todo positiva.

“Independiente rechazó la oferta de Racing. La misma era de 700 mil dólares por el marcador central de 29 años”, expresó el periodista Germán García Grova sobre la propuesta. Desde Ecuador señalaron que la oferta no resultó lo suficientemente tentadora y que, además, pretenden conservar a un jugador que consideran importante para los objetivos deportivos del club. Es por ello que tomaron la decisión de rechazarla, aunque no cerraron completamente la puerta a una negociación.

“La oferta de Racing por Mateo Carabajal llegó a los escritorios de IDV. El jueves habrá una reunión con el representante del jugador, pero la postura del club es clara: hacer los esfuerzos necesarios para que el jugador se quede en IDV. Para IDV, Mateo no se va”, señaló el periodista Sebastián Machado, quien cubre la actualidad del conjunto ecuatoriano.

“Sé que Saja, director deportivo, habló con mi representante, pero todavía no hay charla formal. No puedo negar que estoy muy contento acá, me tratan muy bien, es un club correcto en los detalles. Pero si está la posibilidad de jugar en Racing, sería muy lindo. Siempre tuve la ilusión de jugar en un equipo grande de Argentina. Soñé con eso y ojalá se dé en algún momento”, comentó el defensor hace unos días, cuando le consultaron sobre la posibilidad de ponerse la camiseta de la Academia.

Se estima que Independiente del Valle estaría dispuesto a abrir las negociaciones en caso de que Racing aumente la propuesta por el defensor. La misma debería alcanzar un valor mínimo de un millón de dólares. Esto se debe a que se deben descontar los impuestos y a que la intención del club ecuatoriano es obtener el mayor beneficio posible por un jugador al que le tienen gran estima.

Por otro lado, es importante mencionar que es muy probable que Racing realice una nueva propuesta para quedarse con la ficha de Mateo Carabajal, ya que se trata de un jugador que necesita para reemplazar a Marco Di Cesare, quien estará lesionado durante los próximos cuatro meses. Además, se debe sumar que Juan Pablo Vojvoda quiso incorporar a Adonis Frías, pero el defensor continuará su carrera en Atlas de México.