Brasileño Jardine y argentino Mohamed luchan por el tetracampeonato en el fútbol mexicano

Pasar a la historia como los directores técnicos que han conquistado cuatro campeonatos en el fútbol mexicano son el objetivo por el que el brasileño André Jardine y el argentino Antonio Mohamed lucharán a partir del jueves cuando sus equipos, América y Toluca, disputen el primer capítulo de la final del torneo Clausura.

Jardine tratará de llevar a las "Águilas" del América a conquistar el tetracampeonato e igualar lo hecho por su acérrimo rival, Guadalajara, en las temporadas 1958-1959, 1959-1960, 1960-1961 y 1961-1962, aunque con diferentes técnicos.

"Este equipo va trabajando muy duro para cada conquista, para entrar a la historia del club. Creo que una parte importante es mantener el foco, un gran grado de humildad y tener los pies en la tierra", dijo Jardine el miércoles en conferencia de prensa previa a la final.

El técnico de 45 años, quien llegó al América en junio de 2023, podría convertirse en el primer estratega en lograr el tetracampeonato en México con un solo club.

De lograrlo, América se consolidaría como el club más ganador del fútbol mexicano con 17 campeonatos tras los ganados en las temporadas 1965-1966, 1970-1971, 1975-1976, 1983-1984, 1984-1985, Prode 1985, 1987-1988, 1988-1989, y en los torneos Verano 2002, Clausura 2005, Clausura 2013, Apertura 2014, Apertura 2018, Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024.

"Siempre es un objetivo muy importante estar en la final en todos los torneos, el equipo está bastante bien, confiado, muy concentrado y sabedor de la responsabilidad que es representar al América en una instancia como esta. Somos fuertes como grupo, sólidos, consistentes y con muchas ganas de pelear una vez más por el título", agregó Jardine.

Por su parte, el "Turco" Mohamed también busca su tetracampeonato en México, pero con clubes diferentes.

Con Tijuana fue campeón en el torneo Apertura 2012, con América en el Apertura 2014 y con Monterrey en el Apertura 2019.

Si lo logra, se unirá a los mexicanos Ignacio Trelles (Zacatepec, Marte, Toluca y Cruz Azul) y Víctor Manuel Vucetich (León, Tecos, Pachuca y Monterrey) como los técnicos que han ganado cuatro campeonatos con diferentes clubes.

El estratega argentino también busca darle su undécimo título a los "Diablos Rojos" de Toluca, que han sido campeones en las temporadas 1966-1967, 1967-1968, 1974-1975 y en los torneos Verano 1998, Verano 1999, Verano 2000, Apertura 2002, Apertura 2005, Apertura 2008 y Bicentenario 2010.

De lograrlo, Toluca se ubicaría como el tercer club más ganador de México, por abajo de América y Guadalajara, que registra 12 títulos.

"Tener la oportunidad de ser campeón con cuatro equipos es un orgullo, sería algo lindo e histórico, pero eso no me inquieta, para mí lo más importante es el logro colectivo. Cuando llegamos a Toluca nos dijeron que nos traían para ser campeón y no nos asustó el desafío, y tampoco me asusta la palabra", dijo Mohamed en conferencia de prensa.

"No hay duda de que América es el más grande, pero intentaremos quitarle la posibilidad de que haga cuatro torneos seguidos. También buscaremos hacer mucho más grande a Toluca, el equipo tiene mucha hambre y sed de gloria, y eso va a equiparar la balanza", agregó el técnico que llegó al club mexicano en diciembre de 2024.

El primer capítulo de la final se disputará el jueves en el estadio Ciudad de los Deportes, sede provisional del América debido a que el estadio Azteca se encuentra en remodelación para la Copa del Mundo de 2026.

El partido de vuelta se jugará el domingo en el estadio Nemesio Diez de Toluca.

Con información de Reuters