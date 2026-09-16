Ver en vivo Inter Miami vs. Cruz Azul con Messi y De Paul por la final de la Campeones Cup

Messi va por otro título con Inter Miami, ahora en la Campeones Cup ante Cruz Azul.

Lionel Messi va por un nuevo título con Inter Miami. El astro argentino buscará conquistar la Campeones Cup 2026 ante Cruz Azul, en una final a partido único que enfrentará al campeón de la Major League Soccer (MLS) con el ganador de la Liga MX. El encuentro se disputará en el NU Stadium de Miami el miércoles 16 de septiembre desde las 21 horas de Argentina y tendrá como principal atractivo la presencia del capitán argentino, que estará acompañado por Rodrigo De Paul.

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El partido también tendrá un condimento especial para el fútbol argentino: será el estreno de Cristian “Kily” González como entrenador principal de Inter Miami. El rosarino reemplazará a Guillermo Hoyos y se convertirá en el cuarto técnico argentino que dirige a Messi desde su llegada al club de Florida, después de Gerardo Martino, Javier Mascherano y el propio Hoyos. Su incorporación había sido anunciada el 26 de agosto, aunque distintas cuestiones administrativas demoraron su llegada casi 20 días.

¿Dónde ver en vivo Inter Miami vs. Cruz Azul, con Messi, en Argentina?

El partido entre Inter Miami y Cruz Azul de este miércoles a las 21 (hora argentina) se podrá ver en vivo por Apple TV, plataforma que desde la temporada 2026 concentra las transmisiones de la MLS y sus principales competencias asociadas. Esto incluye los partidos de la temporada regular, playoffs, MLS Cup, Leagues Cup, All-Star Game y también la Campeones Cup.

Messi llega al encuentro con números destacados: a los 39 años acumula 38 partidos en la temporada, con 32 goles y 17 asistencias. En caso de conseguir el trofeo, alcanzaría los 48 títulos de su carrera profesional, ampliando su ventaja como el futbolista más ganador de la historia. Detrás aparecen Dani Alves, con 43, y Andrés Iniesta y Marquinhos, ambos con 40.

Messi y De Paul quieren un nuevo título.

Cómo tener Apple TV en Argentina para ver los partidos de Messi

1. Crear una cuenta de Apple: quienes no tengan una deberán registrarse con una cuenta de Apple.

2. Contratar Apple TV: desde 2026, la suscripción incluye los contenidos de la MLS sin necesidad de adquirir por separado el antiguo MLS Season Pass.

3. Iniciar sesión: una vez activado el servicio, hay que ingresar a Apple TV desde el dispositivo elegido.

4. Elegir dónde mirar: la aplicación está disponible en iPhone, iPad, computadoras Mac y Windows, dispositivos Android, Smart TV, consolas y equipos de streaming. También puede utilizarse desde el navegador web.

5. Buscar la MLS: dentro de Apple TV se debe ingresar a la sección correspondiente a la liga para encontrar el calendario y las transmisiones.

6. Ver en vivo o bajo demanda: además de las transmisiones en directo, el servicio permite acceder a repeticiones y contenido relacionado con la competencia.

Antecedentes para la final

Inter Miami consiguió su lugar en la octava edición de la Campeones Cup después de conquistar la primera MLS Cup de su historia, al derrotar como local a Vancouver Whitecaps. Cruz Azul, en tanto, se clasificó tras vencer a Toluca el 25 de julio en el Campeón de Campeones de la Liga MX.

La final también tendrá presencia argentina en el equipo mexicano, que cuenta con Gonzalo Piovi, Agustín Palavecino, Luka Romero, José Paradela, Carlos Rotondi, Nicolás Ibáñez y Mateo Levy. En las siete ediciones anteriores de la competencia, los clubes mexicanos acumulan cuatro títulos contra tres de equipos de la MLS. El último campeón fue Toluca, que en 2025 derrotó 3-2 a LA Galaxy.