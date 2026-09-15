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La lista de convocados para la última fecha FIFA de Lionel Messi con la Selección Argentina: hay 8 jugadores que no fueron al Mundial 2026

Los jugadores elegidos por Lionel Scaloni para afrontar los encuentros que se vienen en la fecha FIFA, con Lionel Messi dentro de la nómina.

15 de septiembre, 2026 | 17.18
La lista de convocados para la última fecha FIFA de Lionel Messi con la Selección Argentina: hay 8 jugadores que no fueron al Mundial 2026

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, dio la lista para los amistosos internacionales que se avecinan. Después de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026 y del retiro del capitán Lionel Messi, la "Albiceleste" ya tiene la nómina oficial para enfrentar a Bolivia, Benin y Burkina Faso en la fecha FIFA de octubre. 



 

 

Messi confirmó su retiro de la Selección Argentina: "Duele en el alma"

Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.

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