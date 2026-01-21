La promesa de 30 millones que Gallardo dejó que se vaya de River

Gallardo decidió que salga nuevamente en calidad de prestado.

El mercado de pases acaba de presentar que Marcelo Gallardo decidió que una joven promesa de las inferiores de River se marche nuevamente a préstamo para que consiga minutos en otra parte. Lo particular es que se trata de un jugador que tiene contrato con una cláusula de protección que ronda en los 30 millones de dólares. Un caso que se suma al de otro atacante que hace poco fue blindado con 100 millones.

Muchas veces, los clubes deciden anticiparse a ciertos movimientos del mercado y buscan proteger a aquellos jugadores que comienzan a mostrar determinado potencial en las divisiones inferiores. Una manera de cuidar su patrimonio y así evitar que se vayan en condición de libre a un club europeo que los tentó con una mejor calidad de vida que es imposible de conseguir en la Argentina. Algo que en determinados casos no culmina como se esperaba, como le está sucediendo a Claudio Echeverri que presionó para irse al Manchester City pero no es considerado y ahora atraviesa su segundo préstamo en el Girona de España.

El tercer club al que va a préstamo sin haber debutado en River

"Alexis González es nuevo refuerzo de Sarmiento. El delantero llega a préstamo desde River y firmó contrato con el Verde por un año", expresaron desde la cuenta del equipo verde. Un jugador que afrontará su tercera salida a préstamo porque la primera había sido hacia Godoy Cruz de Mendoza y en la temporada 2025 defendió la camiseta de Audax Italiano de Chile. En este club, se registran 17 partidos oficiales y tres goles marcados.

Lo particular es que un jugador que hace poco renovó su contrato hasta diciembre del 2027, y que sigue manteniendo una cláusula de rescisión de 30 millones de dólares. Otro detalle a mencionar es que el conjunto de Junín no contará con una opción de compra en caso de que desee adquirirlo tras una buena temporada. Se entiende la idea de darle rodaje, pero no quita sea extraño que todavía no haya debutado en River. Está claro que no convence a Marcelo Gallardo y su cuerpo técnico y por ello se explica la necesidad de mandarlo a préstamo para que gane experiencia.

Otro caso similar al mencionado es el de Bautista Dadín que debutó en la temporada 2025, tras un gran desempeño en la división de Reserva, y que parecía tener un lugar dentro de la pretemporada que River iba a llevar a cabo en San Martín de los Andes. Sin embargo, se decidió escuchar propuestas de préstamo de varios clubes argentinos con el fin de que salga para sumar mayor experiencia.

Dadín dispone de una cláusula de 100 millones

Se llegó a un acuerdo con Independiente Rivadavia para darlo a préstamo por 12 meses y sin la posibilidad que exista una opción de compra. Algo que demoró bastante el trato entre clubes porque la intención era que existiera la chance de adquirir una parte de su ficha. Lo particular es que se trata de un joven delantero que fue blindado con una cláusula de 100 millones. Si bien es simbólica, se entiende que hay gran cantidad de esperanzas depositadas en su carrera a futuro.