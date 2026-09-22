Franco Colapinto dejó un alentador mensaje en sus redes sociales para la etapa final del campeonato: "Garra"

Tras el séptimo lugar en el GP de España, Franco Colapinto se prepara para lo que serán las últimas nueve fechas de la temporada, que se retomará este fin de semana con el Gran Premio de Azerbaiyán. Ahora bien, el cierre de la gira por Europa dejó un buen balance para el pilarense, que llegó a sumar en cinco oportunidades en el Viejo Continente y dejó un mensaje de despedida al mismo tiempo que alentó de cara a lo que se viene.

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Este domingo, sin acción en la Fórmula 1, el piloto argentino hizo un posteo en su cuenta de Instagram con una serie de fotos de lo que fueron estas últimas semanas en la competencia, incluyendo algunas de comidas y de su encuentro con Lautaro Martínez en Italia. “Recuerdos de un gran cierre a la temporada europea. A seguir disfrutando y #aviajarporelmundooo, última parte del año, vamos a meterle garra”, escribió Franco.

Justamente esa última frase con respecto a las próximas fechas llamó la atención de los usuarios, que encontraron positivo ese tono alentador para los siguientes desafíos que tendrá el piloto de Alpine fuera de Europa. Y es que a la próxima cita en el Circuito callejero de Bakú le seguirán los compromisos en Malasia y Singapur antes de volver al continente americano para las dos fechas en Estados Unidos y las de México y Brasil.

En este sentido, la visita a Interlagos es una de las que más le gustan al pilarense debido a la posibilidad de encontrarse con muchos fanáticos argentinos, que encuentran a la sede de Sao Paulo como la más accesible económicamente. Ahora bien, una vez culminada la cita en Las Vegas que marca el fin de la gira americana, la F1 se mudará a Oriente Medio para las últimas dos fechas del año en Qatar y Abu Dhabi, aunque no hay garantías de que puedan llegar a disputarse.

La no resolución del conflicto bélico en Irán contra Estados Unidos e Israel ya ha provocado la cancelación de los GPs de Baréin (mudado a Malasia) y Arabia Saudita por la cercanía a la zona de riesgo. Lo mismo aplicaría para Qatar y Abu Dhabi, cuya realización sigue en duda y desde la FIA plantean la posibilidad de que haya un retorno al Viejo Continente para realizar el cierre de temporada en Ímola.

El argentino está decimosegundo con 27 puntos.

Las nueve fechas restantes de la F1 2026