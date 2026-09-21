Cuándo corre Franco Colapinto en GP Azerbaiyán de la F1: fecha, horario y cómo ver la Fórmula 1 en vivo

La Fórmula 1 vuelve a ponerse en marcha después de un fin de semana de descanso y se prepara para una nueva cita del campeonato. La categoría desembarcará en uno de los circuitos urbanos más particulares del calendario, donde las largas rectas conviven con sectores estrechos y cualquier error puede tener consecuencias importantes.

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En ese escenario estará nuevamente Franco Colapinto, quien afrontará con Alpine la decimoquinta fecha de la temporada 2026. El piloto argentino regresará a un trazado en donde ya ha corrido en dos oportunidades y que tiene un significado especial dentro de su carrera en la máxima categoría, ya que allí tuvo uno de sus primeros grandes rendimientos en la máxima categoría.

Cuándo corre Franco Colapinto en Azerbaiyán

El Gran Premio de Azerbaiyán se disputará este año entre el jueves 24 y el sábado 26 de septiembre, con un cronograma diferente al habitual debido a una festividad nacional en el país. La disposición de las prácticas libres, la clasificación y la carrera será la siguiente, con horario de Argentina:

Jueves 24 de septiembre

Primera práctica: 5:30 horas.

Segunda práctica: 9 horas.

Viernes 25 de septiembre

Tercera práctica: 5:30 horas.

Clasificación: 9 horas.

Sábado 26 de septiembre

Carrera principal: 8 horas.

Cómo es el circuito de Bakú

El circuito callejero de Bakú combina sectores muy estrechos, especialmente en las inmediaciones del centro histórico, con una de las rectas más extensas del calendario. Esa particular configuración obliga a encontrar un equilibrio entre velocidad y precisión y convierte a la clasificación en una instancia especialmente relevante. El circuito tendrá 51 vueltas sobre un trazado de 6,003 kilómetros.

Bakú, el lugar donde Colapinto hizo historia en la F1

Colapinto conoce muy bien lo que significa tener un gran fin de semana en las calles de Bakú. En 2024, cuando apenas disputaba su segunda carrera en la Fórmula 1 con Williams, sorprendió al meterse en la Q3 y clasificarse noveno.

El domingo volvió a destacarse. Franco terminó octavo, por delante de Lewis Hamilton, y consiguió los primeros cuatro puntos de su carrera en la Fórmula 1. Fue una actuación que rápidamente lo puso en el centro de la escena y que todavía permanece como uno de los momentos más importantes de su trayectoria.

El piloto argentino vuelve a Bakú.

No obstante, su última visita al circuito tuvo un desenlace completamente diferente. En 2025, ya como piloto de Alpine, Colapinto sufrió un fuerte accidente durante la Q1 y quedó eliminado de la clasificación. En la carrera largó desde el 16° lugar y consiguió avanzar posiciones, hasta quedar cerca de la zona de puntos.

Sin embargo, en la vuelta 17 recibió un golpe de Alex Albon que lo dejó en el último lugar y con el auto dañado. Aquella carrera terminó siendo una frustración para el argentino, que ahora tendrá la posibilidad de cambiar esa historia y volver a ser protagonista en un circuito que ya ocupa un lugar especial en su carrera en la Fórmula 1.