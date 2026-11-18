La "Fiera" considera que hubo una especie de desmanejo por parte del club al momento de manejar su intento de salida en el mercado anterior.

La relación entre Julián Álvarez y el Atlético de Madrid no pasa por su mejor momento después de un mercado de pases en el que el delantero manifestó abiertamente que le gustaría marcharse del equipo. Hay que recordar que presionó para salir al Barcelona, pero desde el club negaron cualquier intento de negociación que pudiera llegar a darse. Esto dio pie a una serie de insultos por parte de los hinchas y una voz autorizada como Maximiliano Rodríguez salió en defensa del argentino por el trato que recibe en la actualidad.

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"Lo que sí pienso es que en cualquier club se trata siempre de llegar a un acuerdo, hablarlo antes… Julián es patrimonio de la entidad, y todos los colchoneros le necesitan. Además, él quiere hacer las cosas bien en el Atlético. Hablamos de un goleador total, y el Atleti le necesita más que nunca. Es un atacante importante. Sí, escuché que luego pidió disculpas… Dijo que no era el momento ni las formas", manifestó la Fiera en una charla con Diario AS.

Sin embargo, el ex volante colchonero fue bastante duro con el club porque entiende que un buen trato hacia el jugador puede provocar que este rinda de otra manera y se potencie, dando como beneficio la llegada de goles. “Creo que se debería haber tenido un poco más de cintura para no llegar hasta ahí. Al final, quien termina perdiendo es el club, que es quien necesita sus goles. El jugador también quiere estar feliz, sentirse importante. Esto le haría bien al club, porque si el día de mañana decide venderlo, pues lo hará cuando haga más goles, de la mejor manera, pues”, aseguró.

En lo que respecta a las formas, "Maxi" Rodríguez señaló que el problema entre las partes tendría que haberse solucionado de manera interna, sin la presencia de un ida y vuelta en los medios. “Lo tendrían que haber resuelto internamente, sin exponerse tanto. Aquí ha perdido el club. El ambiente no ha sido bueno. Los dos deberían haberlo manejado de otra manera, insisto. Si los futbolistas están bien, aumenta su valor, se monetizan más. Eso beneficia al club, y viceversa… Hay que ser más inteligente”, culminó.

Los compañeros en Argentina le quieren dar la 10

Por otro lado, son varias las voces que se manifiestan a favor de que Julián Álvarez debe hacerse cargo de llevar la camiseta más pesada de la Selección Argentina, como es la número 10. El primero de ellos fue Giuliano Simeone, quien manifestó que reúne las condiciones para poder hacerlo con cierta tranquilidad.

Mientras que la segunda voz es una que dispone de mayor fuerza porque se trata de uno de los capitanes, como es Cristian Romero. "Yo se la daría a Juli. Después cada uno tiene el suyo. Lo veo con ese perfil de humildad, de familiero, de buen chico. Las condiciones las tiene, tiene todas esas cosas importantes para llevar la '10'", manifestó. "Se lo dije muchas veces, pero él quiere seguir con la suya", agregó.