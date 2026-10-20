Julián Álvarez rompió su mala racha: primer gol de la temporada con Atlético de Madrid en Champions

Después de casi seis meses de sequía, Julián Álvarez volvió a convertir un gol para el Atlético de Madrid. El delantero de la Selección Argentina anotó para el empate parcial del 'Colchonero' frente al Stuttgart por la tercera fecha de la Champions League, en lo que fue su primer tanto de la temporada. Apenas comenzado el complemento, la 'Araña' recibió un centro rasante desde el sector izquierdo de Ademola Lookman y con su pierna inhábil cruzó su remate para el 1 a 1 del conjunto español.

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La mala racha de Álvarez se remonta al 29 de abril, fecha en la que logró su última conquista con el Atlético: en aquella ocasión, también por el certamen continental, fue el autor del único gol de su equipo en la igualdad ante Arsenal de Inglaterra por la ida de las semifinales. Después, sufrió una lesión de tobillo que lo marginó de la recta final de La Liga, disputó el Mundial 2026 con la 'Albiceleste' y protagonizó un escándalo con la dirigencia en el último mercado de pases luego de querer forzar su salida al Barcelona.

La larga sequía de Julián Álvarez en la liga española

Si el recorte se limita al campeonato local, la última celebración de Julián fue el 28 de febrero, cuando convirtió en el triunfo 1-0 sobre Oviedo como visitante. Hasta este sábado transcurrieron 231 días, más de siete meses y medio. La diferencia entre ambas rachas se explica por sus goles en otras competencias. Después de aquel encuentro ante Oviedo, el atacante marcó cinco veces en la Champions League y una en la Copa del Rey.

Por lo tanto, hay dos referencias distintas: casi seis meses sin convertir para el Atlético de Madrid en cualquier torneo y un período superior a los siete meses sin hacerlo específicamente por la Liga.

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