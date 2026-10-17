La increíble racha negativa de Julián Álvarez: cuántos meses lleva sin hacer un gol

Julián Álvarez asistió en el triunfo del Atlético de Madrid, pero sigue sin marcar. Su último gol y por qué la racha no incluye a la Selección Argentina.

Julián Álvarez fue decisivo en el triunfo del Atlético de Madrid ante Espanyol, pero volvió a terminar un partido sin convertir. El delantero de la Selección Argentina asistió a Álex Baena en el 1-0 de este sábado y prolongó una racha que ya lleva varios meses sin goles con su club. En la liga española, el tiempo sin festejos es todavía mayor.

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Cuántos meses lleva Julián Álvarez sin hacer un gol en el Atlético de Madrid

El último tanto de Julián con Atlético de Madrid fue el 29 de abril de 2026, en el empate 1-1 frente al Arsenal por la Champions League. Desde entonces pasaron 171 días: cinco meses y 18 días, tomando como referencia este 17 de octubre.

El dato corresponde al tiempo calendario entre su última conquista y el encuentro de este sábado. No equivale a seis meses de competencia ininterrumpida: el período también abarca el receso entre temporadas y la actividad internacional con la Selección Argentina.

La sequía de Julián Álvarez en la liga española es más larga

Si el recorte se limita al campeonato local, la última celebración de Julián fue el 28 de febrero, cuando convirtió en el triunfo 1-0 sobre Oviedo como visitante. Hasta este sábado transcurrieron 231 días, más de siete meses y medio.

La diferencia entre ambas rachas se explica por sus goles en otras competencias. Después de aquel encuentro ante Oviedo, el atacante marcó cinco veces en la Champions League y una en la Copa del Rey.

Por lo tanto, hay dos referencias distintas: casi seis meses sin convertir para el Atlético de Madrid en cualquier torneo y un período superior a los siete meses sin hacerlo específicamente por la Liga.

La asistencia de Julián Álvarez que destrabó el partido ante Espanyol

El argentino comenzó el encuentro entre los suplentes e ingresó en el entretiempo por Ademola Lookman. Diego Simeone recurrió a él después de una primera mitad que terminó sin goles en Cataluña.

Su intervención resultó determinante a los 89 minutos. Álvarez participó de la jugada por la izquierda, atrajo marcas y habilitó a Baena, que sacó el remate con el que el Atlético consiguió la ventaja definitiva.

También estuvo cerca de cortar su racha con un disparo cruzado que pasó a pocos centímetros del poste del arco defendido por Ángel Fortuño. No convirtió, pero su aporte permitió que el equipo resolviera un encuentro que parecía encaminarse al empate. La actuación dejó así dos balances diferentes: una contribución decisiva para el resultado colectivo y otra jornada sin el festejo propio que busca recuperar.

Por qué la racha no incluye sus goles con la Selección Argentina

La sequía es con el Atlético de Madrid, no con todos los equipos en los que juega. Durante ese período, Álvarez sí convirtió con la Selección Argentina, una distinción necesaria para dimensionar correctamente la estadística.

Las últimas veces que la "Araña" festejó con Argentina fueron frente a Suiza en los cuartos de final del Mundial y también ante Burkina Faso en un amistoso de la pasada fecha FIFA. Esos tantos no modifican su registro con el conjunto español, pero impiden presentar el período como una ausencia absoluta de goles.

El foco, entonces, está en su producción de cara al arco con la camiseta colchonera. La asistencia contra Espanyol mostró otra forma de influir en el ataque mientras intenta reencontrarse con la definición.

Cuáles fueron los últimos goles de Julián Álvarez en el Atlético

Antes de comenzar la racha actual, el delantero había convertido en estas presentaciones: