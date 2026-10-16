Joaquín Panichelli recordó la charla con Lionel Scaloni tras la lesión que lo dejó sin Mundial 2026. El apoyo de la Selección Argentina, con Lionel Messi a la cabeza, y su recuperación.

Joaquín Panichelli decidió dar detalles de una de las situaciones más duras que atravesó. El delantero de Racing de Estrasburgo contó el momento emocionante que compartió con Lionel Scaloni después de sufrir la lesión que lo dejó sin posibilidades de jugar el Mundial 2026 con la Selección Argentina. A seis meses de aquel golpe, también habló de su recuperación y de la charla con Lionel Messi.

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“Sí, se puso a llorar porque yo también me quebré y él se quebró después de mí. Es de lágrima fácil”, relató el atacante en el programa Sharap, de Gelatina. El encuentro ocurrió después de los estudios que confirmaron la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Panichelli había sufrido la lesión durante un entrenamiento con el seleccionado, cuando buscaba ganarse un lugar en la convocatoria para la Copa del Mundo.

Lejos de irse sin hablar, pidió regresar al predio para encontrarse con los integrantes del cuerpo técnico. Eran las 22.30 y, en medio de la frustración, quería transmitirles un mensaje distinto al que podía esperarse: agradecerles por la oportunidad. “Soy muy agradecido porque para mí las oportunidades, sea en un laburo o para ser convocado a la Selección, a uno se las brindan. Me salió agradecerles por eso”, explicó.

El golpe que significó no jugar el Mundial 2026 y el gesto de Scaloni

Panichelli recordó que los primeros instantes fueron especialmente difíciles. “No podía parar de llorar ni levantar la cabeza. Pasaron todos los jugadores y se quedó el Colo (Barco), que jugaba conmigo en Racing de Estrasburgo”, contó sobre el acompañamiento de su compañero.

La lesión interrumpió su camino hacia el Mundial 2026 antes de que pudiera definirse la lista. No se trató de una exclusión por decisión futbolística de Scaloni, sino de un problema físico que lo dejó sin posibilidades de competir por un lugar. “Fue muy duro, sobre todo por el momento. Me tocó justo en el peor. Cuando te pasan estas cosas, uno se reinventa de una u otra forma. Me aferré a eso”, señaló el delantero de 24 años.

La emoción del entrenador no quedó limitada a aquella conversación privada. Scaloni también se quebró públicamente al hablar de la lesión durante una conferencia de prensa un días después que se había confirmado la lesión, en marzo. Cuando Panichelli recibió las imágenes, encontró otra muestra del respaldo que había sentido dentro del predio. “No suele pasar que un técnico lo sienta tanto. Fue como un gesto de lo que es él y esta Selección. Te ayuda mucho eso”, reflexionó.

Para el atacante, esa cercanía es una de las características del grupo. “Uno de los secretos suyos y del cuerpo técnico es la cercanía que tienen con los jugadores y las personas que son. Lo pude ver de primera mano”, destacó.

El apoyo de Messi y el recuerdo que eligió guardar

Messi también estuvo presente en aquellos días. Panichelli confirmó que conversó con el capitán, aunque prefirió preservar los detalles: “La charla que tuve me la voy a guardar, pero estuvo ahí y son gestos que me los voy a quedar para siempre”.

El delantero, que realizó inferiores en River, destacó, además, el impacto que provoca Messi entre los hinchas. Recordó una práctica a puertas abiertas y resumió esa conexión con una imagen: “Con levantar las manos, se cae el estadio”.

Entre el acompañamiento de sus compañeros y la charla con Scaloni, Panichelli encontró contención en uno de los momentos más difíciles de su carrera. Ahora, el próximo objetivo es volver a jugar, con aquellos gestos como parte de lo que se llevó de su experiencia en la Selección Argentina.

Cómo sigue la recuperación y cuándo podría volver a jugar

Después de seis meses de rehabilitación, Panichelli ya comenzó a trotar en el campo y tiene la expectativa de volver a competir en enero de 2027, siempre que su evolución acompañe los plazos previstos. Se trata de un objetivo de recuperación, no de una fecha de regreso confirmada.

Durante el período sin partidos, buscó otras actividades para atravesar la rutina: estudió inglés y francés y comenzó a explorar el streaming. Esos espacios lo ayudaron a mantener nuevos intereses mientras avanzaba con el trabajo físico.