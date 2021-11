El picante comentario de Mauro Zárate contra los hinchas de Vélez: "No me arrepiento"

Mauro Zárate habló sobre su llegada a Boca Juniors y cargó contra los hinchas de Vélez en una entrevista brindada a Líbero en TyC Sports.

Mauro Zárate dejó atrás su paso por Boca Juniors y los problemas que tuvo con la dirigencia e hinchas de Vélez Sarsfield por la decisión que cambió rotundamente su carrera. Sin embargo no olvida las duras críticas que recibió por parte de la gente del "Fortín". En esta ocasión habló en el ciclo Líbero de TyC Sports y lanzó un picante comentario para sus detractores.

Actualmente el delantero se desempeña en el América Mineiro de la Serie A del fútbol brasileño. Lejos quedó su paso por el fútbol italiano tanto en la Lazio como en el Inter, en la Premier League jugando para el Birmingham, el West Ham United, Queens Park Rangers y Watford entre tantos otros clubes. A pesar de mantenerse en actividad tras una larga carrera afirmó que no está conforme con lo que hizo.

"No le puedo pedir a la gente de Vélez que me perdone. Volví cuando nadie quería volver para salvar al club. Respeto que estén enojados conmigo y lo entiendo. A todo jugar le gustaría jugar en Boca, en La Bombonera. No me arrepiento de esa decisión", sostuvo sobre su polémico arribo al "Xeneize" en 2018 de la mano de Guillermo Barros Schelotto como técnico.

Por otro lado lanzó una durísimas crítica para el público fortinero: "Hice mucho más de lo que harían el 99,9% de los hinchas de Vélez por el club. Lo que pasó después para mi fue exagerado. De ninguna de las dos partes existe la posibilidad de volver". Y agregó: "No estoy conforme con la carrera que hice. Sé que me equivoqué en varias cosas y lo acepto. La primera venta tendría que haber sido al fútbol europeo, decidí por lo económico".

La opinión sobre Juan Román Riquelme

Durante su estadía en el club de La Ribera compartió momentos con el ídolo quien asumió la vicepresidencia en 2019. Sobre él también habló en la entrevista y destacó: "Está preparado y se está preparando, las dos cosas a la vez. Mira y escucha todo. Está en todos los detalles. Parecía que había cosas que hacía solo contra el periodismo. La gente siempre va a apoyarlo", concluyó.

La altísima exigencia en Boca

Tras su salida del "Xeneize" brindó una nota en ESPN F90 a Sebastián "Pollo" Vignolo. Recordó su ciclo de tres temporadas como futbolista del club entre 2018 y 2021. "Ahí se multiplica todo: lo bueno y malo. Pero es normal, es así la presión de jugar en un equipo grande, las exigencias son extremas".

Y señaló: "Cuando jugás en un equipo grande hay mucha competencia y hay que estar preparado. Mi suplencia en muchos casos fue por lesiones y no por rendimiento. El ´Mundo Boca´ no es difícil, pero algunos jugadores son débiles de la cabeza. Para lo bueno y lo malo, en Boca se multiplica por diez".