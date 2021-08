Mauro Zárate, ex-Boca, y una frase ultramachista en ESPN

Mauro Zárate, exjugador de Boca, reapareció en una entrevista en ESPN con una frase muy machista sobre el trabajo de "la mujer del futbolista".

Después de haberse ido de Boca por decisión propia a fines de mayo de 2021 pese a que tenía un contrato vigente, Mauro Zárate reapareció en la entrevista con F90 (ESPN) y pronunció una frase ultramachista que ya se viralizó en las redes sociales. "Después de ´mujer de futbolista´, ser futbolista es el mejor trabajo", declaró el jugador con risas de por medio.

No obstante, rápidamente se corrigió en vivo al darse cuenta de que podía llegar a ser muy criticado por su desubicada "broma" y aclaró: "¡No, me van a matar después! Es un chiste eh... Ahí está mi mujer, ahí viene mi mujer", dijo mientras miraba hacia atrás en su casa durante el diálogo con el canal deportivo a la distancia. La referencia fue para la modelo Natalie Weber, su esposa y madre de sus dos hijos: Mía y Roco.

Mauro Zárate habló sobre Boca y tocó todos los temas en ESPN

Con respecto a su etapa en el "Xeneize", liquidó a Miguel Ángel Russo, su último entrenador en el equipo. "Cuando me puso de ´9´ no toqué una pelota", criticó el delantero de 34 años al experimentado director técnico aunque sin haberlo mencionado.

"Me gusta jugar de ´9´ y con Miguel no toqué una pelota. Después entraron otros y tampoco la tocaron ni tuvieron ocasiones de gol. Por momentos se la pasaba mal... Incluso Carlos (Tevez) se tenía que tirar muy atrás y aprovechar la velocidad de (Sebastián) Villa", profundizó en su concepto el atacante argentino.

"Con Russo hablábamos tranquilos... Y a veces no tanto", añadió Zárate entre risas, mientras que aseguró que su mejor momento en Boca "fue por la izquierda con (Gustavo) Alfaro, es depende de cómo juegue el equipo".

Boca: Miguel Ángel Russo fue destrozado por Mauro Zárate en ESPN.

La altísima exigencia en Boca

Ante las consultas de Sebastián "Pollo" Vignolo y demás integrantes del programa, el ex-Vélez recordó su ciclo de tres temporadas como futbolista de Boca entre 2018 y 2021. "Ahí se multiplica todo: lo bueno y malo. Pero es normal, es así la presión de jugar en un equipo grande, las exigencias son extremas".

Y señaló: "Cuando jugás en un equipo grande hay mucha competencia y hay que estar preparado. Mi suplencia en muchos casos fue por lesiones y no por rendimiento. El ´Mundo Boca´ no es difícil, pero algunos jugadores son débiles de la cabeza. Para lo bueno y lo malo, en Boca se multiplica por diez".

Las charlas con Juan Román Riquelme

Además, Mauro Zárate detalló el constante diálogo con el vicepresidente, líder del Consejo de fútbol y máximo ídolo histórico del club: "Yo nunca lo llamé ni nada de eso para volver. Hablé con el Consejo que había llegado el momento de despedirme de Boca, preferí terminar las cosas bien. Cuando Riquelme te habla, escuchás mucho más que cuando va un dirigente que no estuvo en una cancha".

La relación con el plantel

"Veo al equipo para seguir a mis excompañeros porque quiero que les vaya bien. Pero ya disfruté lo que tenía que disfrutar y ahora me dedico a disfrutar de mi familia y de jugar en el lugar que me toque".

Su futuro profesional

"En las próximas horas puede confirmarse la chance de ir a un equipo de otro país. Es terrible no tener representante, es una farándula que no conocía. Pensé en algún momento trabajar de eso, pero mejor me quedo en mi casa".

Sus estadísticas en Boca

"Si vamos a los números, habré completado unos 63 partidos en minutos e hice 21 o 22 goles. Lo que quería era ganar la Copa Libertadores y no lo pude lograr. Me voy con una espina. El mismo Román lo dijo: 'A Mauro lo mataron las lesiones'. No entiendo por qué me lesiono tanto, porque me cuido muchísimo. A veces la cabeza juega otro partido que no lo sabemos manejar".

Los técnicos que tuvo en Boca

"Con Guillermo (Barros Schelotto) fui titular y después me perdí la final. Me pidió disculpas y se las acepté. Con Alfaro casi siempre fui titular y fui el goleador del equipo. Con Russo tuve muchas lesiones y no me pude afirmar nunca".