Mauro Zárate no logró tener el éxito esperado en el Club Atlético Boca Juniors. Llegó a mediados de 2018 luego de una turbulenta salida de Vélez Sarsfield. De hecho, hace pocos días su esposa, Natalie Weber, confesó que han sufrido diferentes tipos de amenazas y el pánico se adueñó de su entorno. Esto provocó la ira del delantero, quien al enfrentarse al 'Fortín' con la camiseta azul y oro convirtió un gol de penal y lo gritó como si fuese el último.

Ahora, su futuro es incierto: sin lugar entre las primeras consideraciones ofensivas de Miguel Ángel Russo, el ayudante de campo del elenco de Liniers le abrió la puerta a un posible regreso. "Si llega el momento y queda libre, se verá", soltó quien es la mano derecha de Mauricio Pellegrino, actual técnico 'velezano'. Sin embargo, estas palabras lanzadas en La Oral Deportiva no condicen con el pensamiento del plantel.

Luego de haber sufrido diferentes chicanas por parte de Zárate y sentirse decepcionados con sus actitudes, fue Lucas Robertone quien reveló cuál es la postura de sus compañeros en vistas a una posible vuelta del atacante.

"No veo factible que vuelva, no creo que sea bienvenido en este plantel. Te aseguro que no lo creo. Fue algo muy grande lo que pasó con él. Nadie se olvida. No creo que sea fácil la vuelta con este plantel", manifestó, en diálogo con TNT Sports.

Por otra parte, el jugador de Vélez enfatizó en los gestos sufridos en aquellos partidos de la Copa Superliga 2019 (cuando Zárate se enfrentó por primera vez al club de la 'V azulada'): "Eso aún más agrandó la situación. Podría haberse achicado toda esta situación, pero se agrandó más. Y eso yo creo que lo hace mucho más lejano".