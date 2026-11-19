El fin de semana en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto no fue sencillo para Mariano Werner, que no tuvo una buena clasificación el sábado y perdió posiciones en la grilla con el resultado de la serie. De haber clasificado decimosexto, el oriundo de Paraná terminó largando en el vigesimoprimer puesto con la intención de recuperar terreno, pero tan solo en la segunda vuelta tuvo un incidente que lo cambió todo.

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Durante uno de sus intentos por superar a Santiago Mangoni, ambos coches se tocaron y el Chevrolet Camaro ZL1 hizo un trompo, lo que derivó en una dura sanción al piloto entrerriano. Si bien Werner cruzó la línea de meta en el decimoctavo lugar, la penalización que llegó horas después de finalizada la carrera hizo que retrocediera hasta la 38ª posición, algo que le hizo perder mucho terreno en la Copa de Oro.

Como resultado, el “Zorro de Paraná” mostró su descontento al referirse al desarrollo de la carrera. “Pudimos avanzar tres o cuatro lugares, corrimos contra rivales que no me dieron tregua y que me la hicieron más difícil de lo esperado”, comenzó Werner en diálogo con Campeones antes de apuntar contra Mangoni por el accidente que derivó en su sanción.

Y es que el paranaense advirtió que el piloto de Salvita Racing le había cerrado el espacio en más de una ocasión y acusó que recibió órdenes para evitar su avance, una situación que le recordó lo sucedido en el TC Pick Up. “Mangoni en tres oportunidades me cerró la línea, entiendo que es mandado de esa manera y en la última me meto bien, tengo el auto puesto y se cierra. Fue muy parecido a la maniobra con Tobías Martínez en La Plata con las camionetas”, agregó.

Cabe mencionar que, con estos resultados, Werner cayó hasta el octavo lugar de la Copa de Oro con 100.5 puntos, bastante lejos de Julián Santero, que lidera con 146 unidades cuando resta tan solo una fecha en el calendario. La última cita del año se realizará el fin de semana del 6 de diciembre en el Autódromo Roberto José Mouras, donde Mariano llega como el único piloto con dos victorias en la temporada.

Werner depende de un milagro para ser campeón.

Posiciones de la Copa de Oro del TC tras Río Cuarto