El Turismo Carretera ya tiene todo preparado para definir al campeón de la temporada 2026. Después de la 14ª fecha disputada en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, la Copa de Oro quedó encabezada por Julián Santero, que llegará al Gran Premio Coronación con 146 puntos.

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El piloto de BMW terminó noveno en Río Cuarto, pero los resultados de sus principales rivales le permitieron conservar el primer puesto. Su escolta es Agustín Canapino, quien finalizó segundo en la carrera y quedó a solamente 10 puntos de la cima, con 136 unidades.

La gran figura del fin de semana fue Matías Rossi. El piloto del Toyota Camry ganó la final de punta a punta, consiguió su victoria número 27 en el TC y terminó con una racha de 33 carreras sin triunfos. Gracias a ese resultado llegó a 123 puntos y se metió de lleno en la pelea por el campeonato.

La tabla de la Copa de Oro

Así quedaron oficialmente los 16 clasificados antes de la última fecha:

Julián Santero (BMW) — 146 puntos Agustín Canapino (Chevrolet) — 136 Otto Fritzler (Mercedes-Benz) — 124 Matías Rossi (Toyota) — 123 Jonatan Castellano (Dodge) — 110 Facundo Chapur (Torino) — 106 Mauricio Lambiris (Ford) — 103,5 Mariano Werner (Ford) — 100,5 Christian Ledesma (Chevrolet) — 95,5 Marcos Landa (Chevrolet) — 95,5 José Manuel Urcera (Mercedes-Benz) — 91 Marco Dianda (Dodge) — 89 Ignacio Faín (Torino) — 89 Hernán Palazzo (Toyota) — 85,5 Valentín Aguirre (Toyota) — 82,5 Juan Pablo Gianini (Ford) — 48,5

La clasificación fue publicada oficialmente por la ACTC después de la competencia de Río Cuarto.

Santero, Canapino, Fritzler y Rossi, separados por 23 puntos

La definición quedó especialmente apretada en los cuatro primeros puestos.

Entre Santero, líder con 146, y Canapino hay apenas 10 puntos. Fritzler, tercero con 124, está a 22 unidades, mientras que Rossi, cuarto con 123, quedó a 23.

Más atrás aparece Castellano, con 110, seguido por Chapur con 106 y Lambiris con 103,5.

Además, Santero, Marco Dianda y Valentín Aguirre fueron confirmados como los tres pilotos que ingresaron a la Copa de Oro mediante el sistema de “Último Minuto”.

La última fecha tendrá puntaje especial

La definición será el 5 y 6 de diciembre en el Autódromo Roberto José Mouras, ubicado en La Plata, provincia de Buenos Aires.

Y habrá un detalle fundamental: la última carrera entregará puntaje y medio. En total habrá 70,5 puntos disponibles, mientras que el ganador de la final recibirá 60 unidades. Esto mantiene abierta matemáticamente la pelea para varios pilotos.

La carrera de La Plata será la 15ª y última fecha de la temporada y determinará quién se queda con la Copa de Oro 2026.

Santero llegará como líder, pero con Canapino, Fritzler y Rossi separados por apenas 23 puntos, el campeonato todavía está lejos de estar definido.