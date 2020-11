Luciana Rubinska y Mariano Closs comparten mesa de debate todos los mediodías por ESPN. Allí, el conductor y la periodista comenzaron a trabajar en los últimos días en un ciclo que promete tener no sólo muchas entrevistas sino también varios temas interesantes sobre fútbol. Sin embargo, este jueves, protagonizaron una discusión sobre la salud de Diego Maradona que terminó con un clima muy tenso.

Los integrantes del programa se encontraban debatiendo acerca de la razón por la cual Maradona asistió al partido del pasado viernes 30 de octubre, en el que Gimnasia y Esgrima La Plata le ganó 3-0 a Patronato, por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. En la previa del duelo en El Bosque, el astro cumplió 60 años y fue condecorado por Marcelo Tinelli y Claudio Tapia e incluso se mostró con una reconocida marca en el pecho. Minutos después, y en el medio del encuentro, se sintió mal y posteriormente debió ser internado.

La discusión entre Rubinska y Closs se dio a partir de la pregunta que se originó en la mesa: ¿Diego quiso ir al partido o tanto la marca como su entorno lo obligaron? Tanto la periodista como el conductor de ESPN se mantuvieron firmes en sus posturas, aunque también sus compañeros se mostraron un poco incómodos por la situación que les tocó vivir al aire del programa.

Qué fue lo que se dijeron Luciana Rubinska y Mariano Closs en la discusión que protagonizaron en ESPN por el caso de Diego Maradona:

- Closs: "No se arregló ningún contrato, por eso".

- Rubinska: "No diga así, señor... Está terrible hoy Marianito".

- Closs: "El viernes apareció porque había una firma que tenía que mostrarse".

- Rubinska: "A mí me dijeron que no es así. Fue una decisión de Maradona. El contrato es por 15 meses y que esa empresa tiene a Lionel Messi".

- Closs: "¿Vos lo viste en condiciones de estar pisando un lugar público con cámaras? Decime la verdad".

- Rubinska: "No, pero no le adjudico la responsabilidad a una empresa, marca o a alguien de su entorno. A mí me siguen confirmando que Diego Maradona quería estar ahí y que se debía al calor de los hinchas".

- Closs: "A mí sorprendió el día que charlamos con Coppola y nos dijo: 'Yo no lo hubiera dejado en el estado que lo vi".

- Rubinska: "Pero vos lo llevaste a esa declaración también y es entendible".

- Closs: "¿Cómo? ¿Vos lo hubieras llevado a un familiar tuyo a un familiar tuyo en las condiciones que estaba Maradona?".

- Rubinska: "Si dependiera de mí, no... Pero dependés del protagonista".

- Closs: "Y Guillermo (Coppola) dijo eso. Dijo: 'Yo lo hubiese inducido a que se quede'".

Luego, Leo Paradizo interrumpió la conversación y comentó: "Lo que voy a decir es información. ¿Diego quería estar? Diego quería estar... Fue por decisión propia. Es imposible manejar a Maradona en ese sentido. Pero, a su vez, el entorno lo empujó a que fuera al partido por el interés comercial. El interés comercial lo tenía en el pecho".

- Rubinksa: "A mí me dicen que no. Yo chequee esa información... Te cuento lo que tengo: esa empresa tiene contrato con Lionel Messi y quisieron también tenerlo a Diego. Nadie lo obligó a salir. El contrato dura 15 meses y lo importante para esa empresa era el video reconocimiento previo al inicio del campeonato y el video especial por su cumpleaños 60".

- Closs: "Bueno, Luciana, no lo vamos a hacer largo. El video se lo podría haber filmado con el buzo puesto, con una gorra y tirado en el sillón".

- Rubinska: "Bueno, a mí me dicen que no. A mí me dicen que no estaba obligado a salir con esa indumentaria".