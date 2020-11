"Preocupate", la advertencia con la que Mariano Closs destrozó a Tinelli

Pese a que el fútbol argentino acaba de comenzar, el escándalo se hizo presente en la primera fecha de la Copa Liga Profesional. Y el periodista Mariano Closs mostró su indignación durante el programa que realizó este mediodía por ESPN, donde analizó profundamente lo acontecido en torno a la localía de River y a la polémica decisión que tomó Marcelo Tinelli -presidente de la Liga Profesional de Fútbol-, que terminó con una ola de críticas en las redes sociales.

Teniendo en cuenta que se encuentra remodelando el campo de juego del estadio Monumental, y que hacer de local en otra cancha implica un gran gasto de dinero, la dirigencia del Millonario le pidió a la AFA poder jugar de local en el River Camp. Dicho predio, ubicado en Ezeiza (Provincia de Buenos Aires), cuenta con muy buenas instalaciones, tribunas, vestuarios, aunque no tenía suficientes baños, por lo que dicha institución se había hecho cargo de toda la instalación para poder cumplir con los requisitos.

Claudio Tapia, presidente de la AFA, le dio el visto bueno a River y por eso el club decidió instalar todo lo necesario para realizar su debut en el torneo ante Banfield, el pasado domingo 1º de noviembre. Aun así, pocas horas antes del encuentro, la Liga Profesional de Fútbol emitió un comunicad indicando que no podía hacerlo porque debían "cuidar el producto" del certamen.

Molesto tras lo ocurrido, Mariano Closs tomó la palabra en su programa y cuestionó duramente a Tinelli, quien preside la LPF: "¿La verdad? Para mí, no tiene razón de ser lo que le han hecho a River. Aquellos que nos siguen en Radio Continental también hemos manifestado esta posición. Es una postura que creo que tiene que ver más con lo político, más en la pelea que termina originando el propio Tapia, admitiendo que se podía jugar en el River Camp, cosa que yo particularmente entiendo que sí. Algunos dirigentes que ironizaron, como Malaspina (presidente de Argentinos Juniors), que dijo: 'Si a River hay que prestarle plata, yo lo ayudo". O al presidente de Gimnasia, que esto se iba a parecer a un campeonato de intercountry'.

"Creo que si queremos un fútbol argentino notable, y estar en lo más importante de la vidriera del fútbol, incluso como para la venta del fútbol argentino, tiene poco que ver en la presentación el estupendo estadio, complejo, llámelo como quiera... Porque estaba presentado y condicionado. Y más cuando no hay periodismo o gente", agregó Closs.

"Tinelli se tendría que preocupar"

La dura advertencia de Mariano Closs a Marcelo Tinelli en ESPN tras lo ocurrido con la localía de River:

l conductor de ESPN le lanzó un fuerte mensaje al presidente de la LPF: "¿Por qué la Liga Profesional de Fútbol no se fija en los descensos? El fin de semana veía algunos partidos, y entiendo que hay equipos que están jugando copas internacionales, pero estoy seguro que no hubieran puesto el equipo que pusieron con tantos pibes. Nery Domínguez (mediocampista de Racing que perdió 4-1 con Atlético Tucumán) ayer declaró algo así: 'Este partido no sirve..." ¿Cómo puede ser? Tinelli se tendría que preocupar, creo yo. Preocupate por lo que refleja este campeonato, en el que nadie pelea por nada. ¿Cuándo se iba a pensar que en una primera fecha de campeonato del fútbol argentino iba a servir como preparación de algo? Esto es lo que nos presentan los dirigentes del fútbol argentino".