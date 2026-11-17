Mariano Closs sorprendió a todos en el fútbol argentino y sacó a la luz de qué cuadro es su hija, en el programa de televisión ESPN F12. El conductor de 56 años no dudó a la hora de ventilar cuál es el equipo preferido de la joven, para la sorpresa de sus compañeros y colegas que lo acompañaban en el estudio del canal.

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Mientras debatían acerca del partido que el Inter Miami de Lionel Messi jugará en el estadio Monumental frente a River Plate en plena pretemporada, el 19 de enero del 2027, el presentador lanzó directamente: “Ya tengo el regalo de cumpleaños para mi hija, ir a ver a River. Porque ella es de River y cumple años ese día...”.

La furia de Mariano Closs por el arbitraje de Nicolás Ramírez en el último Boca vs. River: "Qué horror"

Un día después de la victoria de Boca por 1-0 en La Bombonera en el Torneo Clausura 2026, el líder de ESPN F12 disparó munición gruesa en vivo con respecto a Leandro Paredes que “cuando un jugador te dice que sos un cagón en la cara y vos te quedas mirándolo…". Incluso, manifestó que "además, fue insultado por propios y extraños delante de su familia". Asimismo, aseveró que "este clásico a Ramírez lo sepultó, le quedó grandísimo. Fue bochornoso”.

Mariano Closs reveló que su hija es hincha de River.

En la misma línea, Closs aseveró en ESPN F12 que "es una pena porque Ramírez llevó a toda su familia a la cancha, o sea fue insultado por propios y extraños delante de su familia". Si bien opinó que el árbitro "debe ser un gran tipo", insistió con que "este clásico lo sepultó para el futuro".

El narrador también fulminó a Federico Beligoy, el Director de Árbitros, porque según él "se dejó llevar porque a (Facundo) Tello no lo quería Boca, esto, lo otro... El mejor del fútbol argentino tiene que ir al Superclásico, listo. Este no era el momento de Ramírez".

"Marianito" dijo además que "esto es por querer quedar bien con una dirigencia, con la otra... Esto, Federico lo va a tener que arreglar para la próxima". Igualmente, aclaró que "Beligoy va a seguir apoyando a Ramírez. Decir que el Mundial no es mañana, porque sino este hombre no podría ir a la Copa del Mundo".

"Qué horror es tener que empezar hablando del árbitro en un Superclásico, pero ha tenido injerencia... Verdaderamente fue bochornoso", reiteró Closs. Y completó: "Cuando se vuelva a ver este partido, todo lo que permitió este señor, de griterío y de insultos hacia él de los jugadores, los de Boca diciéndole ´chau´ a un rival... Pocas veces visto. Vos le podés decir en voz baja ´tomátela, gil´ y no ver al arquero de Boca (Álvaro Montero) haciéndole así... Muy raro todo, hasta infantil, no parecían profesionales. Fue un desastre todo, un desastre".