Un referente de España anunció su retiro de la selección a los 31 años, apenas días después de conquistar el Mundial 2026 ante Argentina.(Foto: Reuters).

Marcos Llorente sorprendió este jueves al anunciar su retiro de la Selección de España dos meses y medio después de consagrarse campeón del Mundial 2026 ante la Selección Argentina. El futbolista del Atlético de Madrid, de 31 años, decidió cerrar su etapa internacional luego de seis años, pese a que todavía podía tener varios años por delante con "La Roja".

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La decisión del futbolista madrileño llegó en un momento inmejorable desde lo deportivo. Aunque no tuvo demasiado protagonismo en cancha, Llorente formó parte del plantel que consiguió que España volviera a conquistar una Copa del Mundo luego de 16 años, tras Sudáfrica 2010.

El jugador surgido en Real Madrid disputó 27 partidos con el combinado absoluto desde su debut en 2020. En ese recorrido participó de dos Mundiales y una Eurocopa, además de sumar recientemente la consagración más importante de su carrera con la camiseta nacional.

Su historia con España había comenzado algunos años antes en las categorías juveniles. Pasó por la Sub-19 y la Sub-21 y luego tuvo su estreno con el seleccionado mayor bajo la conducción de Luis Enrique, nuevamente frente a Países Bajos, en un partido disputado en Ámsterdam que terminó 1-1.

Con el paso del tiempo, Llorente fue encontrando diferentes funciones dentro del equipo. Una de las posiciones en las que más oportunidades recibió fue la de lateral derecho, aunque su camino con La Roja también tuvo períodos en los que perdió protagonismo.

La decisión que tomó antes del Mundial 2026

Aunque el anuncio se produjo después de la conquista del Mundial 2026, Llorente se encargó de aclarar que el título no tuvo ninguna incidencia en su determinación. El futbolista explicó que llevaba mucho tiempo analizando la posibilidad de abandonar la selección y que la resolución ya estaba tomada independientemente de lo que pudiera ocurrir durante el torneo.

El polifuncional jugador, que tiene contrato con el "Colchonero" hasta junio del 2027, reconoció que todavía podía tener recorrido por delante con España, pero prefirió cerrar una etapa por motivos personales. Según explicó en su mensaje de despedida, se trató de una decisión "muy meditada" y especialmente sentida.

En la Eurocopa anterior había quedado relegado en la consideración para el lateral derecho, detrás de Dani Carvajal y Jesús Navas. Más adelante recuperó terreno y logró integrar la convocatoria para el Mundial disputado en Estados Unidos, Canadá y México. Comenzó la competencia como titular en el debut de España y ocupó el lateral derecho, sin embargo con el avance del certamen terminó perdiendo minutos en esa posición frente a Pedro Porro.

Un adiós después de cumplir el sueño mundialista

En su despedida, Llorente eligió destacar especialmente los últimos días compartidos con el plantel campeón. El futbolista agradeció a todas las personas que lo acompañaron durante su trayectoria con la selección y puso el foco en los vínculos construidos dentro del equipo.

"Me quedo con todo lo vivido, pero, sobre todo, con estos últimos 52 días", escribió en referencia al período que compartió con el grupo que terminó conquistando el Mundial. Llorente se marcha de España como campeón del mundo y con el recuerdo de haber formado parte del plantel que consiguió llevar nuevamente al país a la cima del fútbol internacional.