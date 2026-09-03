¿Juega Julián Álvarez este fin de semana con Atlético Madrid vs. Athletic Bilbao?

El Atlético de Madrid de Diego "Cholo" Simeone atraviesa días clave de definición en este inicio de temporada. Con el cierre del mercado de pases europeo al rojo vivo, las especulaciones sobre la posible salida de Julián Álvarez, principal figura del club, ha acaparado la atención de todos, ante lo que ha sido una larga etapa de indefinición, que ha tenido en el medio también el rechazo en el Metropolitano de la hinchada, que le mostró gran hostilidad al argentino en el último encuentro de local.

{{{htmlAmp}}}

En este contexto agitado, la definición de la Araña en este mercado de pases quedó en el centro de la escena. Tras sumar apenas unos minutos en las primeras jornadas y no ser convocado en los compromisos recientes, los rumores sobre un hipotético traspaso en estos días siguieron tomando fuerza.

Sin embargo, la dirigencia "Colchonera" mantuvo una postura inflexible, marcando un camino firme de cara al armado del plantel para afrontar LaLiga y las competencias continentales, y con el próximo partido frente a Athletic Club a la vuelta de la esquina.

Qué pasa con Julián Álvarez: ¿juega contra Athletic Bilbao?

Ante la pregunta del millón sobre si la "Araña" sumará minutos este próximo sábado 5 de septiembre en el cruce frente al Athletic Bilbao en San Mamés, la respuesta es que se encuentra formalmente en consideración del entrenador y su regreso al campo de juego es una posibilidad concreta. Luego de semanas de negociaciones e incertidumbre cruzadas por el interés del Barcelona y del Arsenal inglés, la directiva madrileña determinó no vender al delantero cordobés a la institución blaugrana.

La decisión de Julián Álvarez

Por su parte, el atacante campeón del mundo le comunicó directamente al director deportivo Mateu Alemany su decisión de permanecer en el club de la capital española al menos por un semestre más, garantizando su continuidad hasta la próxima ventana de pases. Con este cese de las negociaciones, la decisión final de darle rodaje al ex-River en esta cuarta fecha recae exclusivamente en la planificación táctica del "Cholo" Simeone, quien siempre consideró al delantero de la Selección Argentina como una pieza fundamental dentro de su esquema ofensivo.

El delantero busca continuidad.

El delantero sumó unos pocos minutos en el arranque de la temporada, fue abucheado por su propio público y no volvió a ser convocado. No obstante, la necesidad deportiva del club y la decisión de Álvarez de permanecer en la institución le permite a Simeone poder contar nuevamente con una pieza clave para su planificación, a quien tendrá que recuperar anímicamente.