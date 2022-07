El día que Marcelo Gallardo se peleó con el nuevo DT de PSG: "Patadas y piñas"

Christophe Galtier, el técnico que reemplaza a Mauricio Pochettino como DT de PSG, se fue a las piñas con Marcelo Gallardo en Francia. El video.

PSG comunicó la salida de Mauricio Pochettino como entrenador y confirmó que su reemplazante será Christophe Galtier. Lo que pocos conocen en la Argentina es que el galo se peleó con Marcelo Gallardo cuando ambos eran jugadores en Francia.

Durante su etapa en Mónaco, "El Muñeco" recibió muchos golpes durante los partidos, entre los cuales estuvo uno en el que participó directamente el actual sustituto de "Poche". Luego de la presentación del flamante técnico por parte de París Saint-Germain, afloraron los recuerdos de aquellos incidentes entre el estratega de River y su colega.

Cuando Gallardo se peleó con Galtier, el nuevo DT de PSG: "Le meto un codazo"

El nuevo DT de Lionel Messi en el club presidido por el jeque qatarí Nasser Al-Khelaifi tiene un antecedente particular con el ídolo del "Millonario". Corría el año 2000 cuando "El Muñeco" jugaba para Mónaco y Galtier era ayudante de campo en Olympique de Marsella.

Cuando se fueron al entretiempo, mientras se retiraban del campo de juego, Galtier atacó a Gallardo en la zona del túnel, rumbo a los vestuarios. Más allá de que la reacción del emblema de "La Banda" fue contundente, la agresión inicial del europeo fue mucho más grave. De hecho, el francés fue suspendido por seis meses y "El Muñeco" recibió la sanción de apenas una fecha.

De hecho, en su libro Gallardo Monumental, el estratega de River recordó lo ocurrido aquella noche en Francia: "Terminó el primer tiempo y nos fuimos metiendo en el túnel, en esa época no se acostumbraba a salir todos juntos. Y ahí viene la emboscada". En la misma línea, remarcó que "resulta que en la puerta del túnel estaban unos tipos de seguridad privada" y amplió: "Yo fui uno de los últimos en entrar al túnel y, al meterme, siento un '¡pack!' como si se cerrara algo, y efectivamente los de seguridad habían cortado el ingreso al túnel".

Además, Gallardo resaltó: "Adentro estaba Galtier esperándome. Me habló un poco en español, medio que me agarró del pelo, yo me hice el boludo, me lo saqué... Y, cuando me lo saco, veo por el rabillo (del ojo) que va a tirar una piña y le meto un codazo en el medio de la cara".

A puro detalle, "El Muñeco" profundizó: "Ahí me agarró uno de seguridad desde atrás, con un brazo sobre el cuello, vinieron los jugadores del Marsella y me empezaron a pegar de adelante sin parar... No sé, habrán sido unos 15 o 20 segundos que me dieron patadas y piñas de todos lados".

En aquel entonces, Galtier quiso defenderse en forma categórica y repasó: "Gallardo me insultó y me pegó, yo contesté con un reflejo de autodefensa". El icono del "Millonario" terminó esa noche en la clínica Princess Grace del principado de Mónaco por las heridas en la ingle, el estómago, la nariz, los labios y los ojos debido a los impactos que recibió.

Sobre aquella dolorosa anécdota en todo sentido, el técnico de "La Banda" rememoró: "Me dieron en la cara, en el vientre, en la espalda... A las tres de la mañana aún estaba en el hospital". La crónica del diario español El País publicó en ese entonces, entre otras cosas, que "el cuarto árbitro lo vio (a Gallardo) en el suelo y a mucha gente que lo pateaba. El colegiado optó por expulsar -por segunda amarilla- a Gallardo y a Galtier".

Quién es Christophe Galtier, el DT de PSG que reemplaza a Pochettino

El exdefensor de 55 años, que nunca jugó en París Saint-Germain, fue defensor. Retirado como futbolista en 1999, más tarde se desempeñó como asistente técnico hasta que se lanzó como entrenador principal en 2009. Entre 2009 y 2017 lideró a Saint-Étienne, luego a Lille entre 2017 y 2021, hasta que se hizo cargo de Niza en la última temporada.

Galtier, el nuevo DT de PSG tras la salida de Pochettino.

La buena campaña conseguida con este último equipo, que acabó quinto en la tabla de la Ligue 1 y clasificó a la Conference League, lo llevaron a ser contratado por PSG hasta el 30 de junio de 2024. En total en su carrera como técnico, Galtier totaliza 556 partidos oficiales con 248 victorias, 159 derrotas, 149 empates, un 53.53% de efectividad y 2 títulos.