Cristian Malaspina calentó la previa de River vs. Argentinos: "Condicionan al árbitro"

A pocos días del encuentro entre River Plate y Argentinos Juniors por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026, Cristian Malaspina, presidente del 'Bicho' y secretario general de la Asociación del Fútbol Argentino, le respondió a Stefano Di Carlo luego de sus fuertes críticas al arbitraje. En diálogo con DSports, el dirigente recogió el guante y cuestionó los dichos de su colega: "Con mucho esfuerzo estamos donde estamos, nadie nos regaló nada. No me parece justo que un club tan grande como River quiera salir a condicionar al árbitro en la previa del partido".

El 'Millonario' atraviesa un momento complicado desde lo futbolístico: acumula cinco derrotas consecutivas, quedó eliminado de la Copa Argentina y aún no sumó puntos en el certamen local. En las últimas semanas, también quedó envuelto en distintas polémicas arbitrales, la más reciente ocurrida el sábado pasado frente a Tigre cuando Andrés Gariano no sancionó un claro penal sobre Ángel Correa.

Malaspina cruzó a Di Carlo en la previa de River vs. Argentinos: "No es justo"

En ese contexto, Di Carlo habló el pasado martes en conferencia de prensa y se refirió tanto al vínculo de River con la AFA como a las actuaciones arbitrales. Si bien no mencionó nombres propios, sus declaraciones estuvieron relacionadas con la falta de transparencia que, según planteó, existe en algunas decisiones.

Por este motivo, Malaspina salió al cruce de su par en la previa del cruce entre el conjunto de La Paternal y el de Núñez. A pesar de que expresó tener "una gran relación con Stefano", también opinó "que acá se equivoca". "No es justo que se quiera condicionar así, somos un club chico y que sabemos que en la cancha de los grandes puede pasar esto. Cada uno tiene que arreglar las cosas para adentro, pero esto es una motivación muy grande para nosotros. Es raro que los clubes grandes salgan a decir esto" sentenció.

Los dardos de Di Carlo a la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia

Consultado acerca de los fallos arbitrales adversos al 'Millonario' en el arranque del torneo, Di Carlo contestó: "Primero, creo que haces referencia a algo que vemos todos: a River lo han perjudicado los últimos, diría, cinco partidos. Esa situación es evidente. No se puede tapar el sol con las manos. Acá no puede haber corrección política y no decir las cosas como son. Todos los hinchas del fútbol argentino vemos lo mismo".

Y continuó: "Todos lo vemos en relación a River, y a todos los equipos. Hay manoseo de todo tipo y color hacia todos, no es hacia River para ser honestos y sinceros. No voy a especular y decirte lo que no es, ni apelar a la corrección. Todos vemos lo mismo. Estamos esperando que encuentren un límite en términos de la vergüenza. Pero, bueno, es lo que tenemos".

En la primera jornada del Clausura 2026, el cuadro que dirige técnicamente Eduardo Coudet cayó por la mínima contra Barracas Central en el Monumental; en aquella ocasión, un empujón de Rafael Barrios a Lautaro Pereyra dentro del área (que Nazareno Arasa no sancionó) fue la polémica de la noche.

En la segunda fecha perdió también por 1 a 0 con Gimnasia y Esgrima en La Plata, y en la tercera repitió el mismo resultado contra Rosario Central en Núñez. La última derrota fue el pasado fin de semana de visitante ante Tigre: en ese encuentro, todo River reclamó una pena máxima por una falta sobre Ángel Correa.

Cuándo se juega River vs. Argentinos por el Torneo Clausura 2026

El 'Millonario' recibirá al 'Bicho' el próximo domingo 16 de agosto, desde las 18 horas, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Monumental con árbitro aún por confirmar.