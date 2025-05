Luis Enrique: dónde jugó y cómo fue su carrera como futbolista

Luis Enrique en la Selección de España.

Luis Enrique es actualmente uno de lo mejores entrenadores del mundo. Director técnico de jugadores de la talla de Lionel Messi, Luis Suárez, Neymar o Kylian Mbappé, año a año logró demostrar su conocimiento y conducción de grupos. Sin embargo, su carrera como futbolista no se queda atrás. Durante toda su carrera se estableció como un futbolista de élite, con presencia en la selección española y en algunos de los clubes más importantes del mundo.

Con tres mundiales a cuestas (en Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea y Japón 2002), fue un mediocampista con llegada al área clave de la Selección de España durante mucho tiempo, con una gran personalidad y muy versátil dentro del campo de juego, capaz de situarse en distintos lugares de la cancha. Lo acompaña un amplio palmarés, con 497 encuentros entre los clubes y la selección. Un ganador nato, con una decisión polémica como futbolista y grandes hitos.

¿Dónde jugó Luis Enrique?

Como futbolista, Luis Enrique comenzó su formación en el fútbol sala de pequeño. Su primer club fue el Sporting Atlético, fillial del Sporting de Gijón, con el cual debutó en primera división el 24 de septiembre de 1989 contra el Málaga. En la campaña 1990-91 quedó incorporado definitivamente a la plantilla del Sporting y logró meter catorce goles jugando como delantero a las órdenes de Ciriaco Cano. Además, clasificó al Sporting para disputar la Copa de la UEFA -ahora Europa League- gracias a un tanto en el último partido de la temporada.

En la temporada 1994-95 participó en una goleada ante Barcelona que finalizó 5-0 y en la recta final del campeonato el "Merengue" se proclamó campeón de Liga. No obstante, en la temporada 1995-96 no llegó a un acuerdo con el Real Madrid, que había entrado en una crisis deportiva y decide irse de la institución "blanca". Ya para ese momento había disputado su primer mundial en 1994, donde jugó cuatro encuentros e hizo un gol.

El pase de Luis Enrique de Real Madrid a Barcelona

Tras dejar Real Madrid, Luis Enrique toma la decisión de irse a jugar a Barcelona, el rival de toda la vida. Una decisión que generó gran polémica en su época y en donde terminó siendo ídolo. En su primer año en Barcelona, alcanzó la cifra de diecisiete goles y conquistó la Supercopa de España, la Copa del Rey y la Recopa de Europa. Ya en la temporada 1997-98, con Louis van Gaal como entrenador, volvió a ser una pieza fundamental, actuando sobre todo como centrocampista. Ese año consiguió su récord goleador, anotando dieciocho tantos, y ganó la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de Europa.

Su retiro fue en el año 2004 en Barcelona, con 34 años de edad y ocho temporadas en el equipo "Culé". Ganó siete títulos en el conjunto catalán siendo una pieza clave del equipo, mientras que en el Real Madrid consiguió tres campeonatos. En cuanto a la selección española, consiguió quedarse con el oro en Barcelona 1992, en el equipo sub 23, aunque no consiguió títulos en la mayor, en una época en la cual España no obtuvo grandes éxitos.

Los títulos de Luis Enrique como jugador